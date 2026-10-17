От "Дьявол носит Prada" до "Скрытых фигур": певица iSKra назвала любимые фильмы о силе женщин

"Дьявол носит Prada"

"Культовое кино, к которому я готова возвращаться по несколько раз в год. Особенно интересно наблюдать за главным редактором журнала "Подиум" Мирандой Пристли и понимать, почему она такая жесткая и бескомпромиссная", - говорит артистка.

В мире, отмечает певица, где руководящие должности традиционно занимали мужчины, героини пришлось стать такой, чтобы подняться на вершину. Больше всего ей запомнился момент, когда главная героиня Энди замечает, что ради карьеры начинает переступать через собственные принципы.

"Для меня этот фильм о том, как важно не потерять себя на пути к успеху", - объяснила iSKra.

"Скрытые фигуры"

"Этот фильм я посмотрела на одном дыхании, и он действительно меня поразил. Это история трех афроамериканок, работавших в NASA и преодолевавших дискриминацию, чтобы реализовать свой профессиональный потенциал", - рассказала певица.

Несмотря на все препятствия, героини получили признание благодаря знаниям, таланту и настойчивости. Фильм, отметила iSKra, доказывает, что женщина способна достичь всего, чего хочет, даже когда приходится противостоять предубеждениям.

"Блондинка в законе"

"Обожаю этот фильм и просматривала его уже несколько раз. Сюжет разрушает стереотип, будто внешность определяет интеллект человека. Героиня Эл Вудс доказывает, что любовь к моде и розовому цвету вполне уживается с внутренней силой и профессионализмом", - пояснила певица.

Она узнает в этой девушке себя, ведь iSKra развивается в музыке и работает ЛОР-интерном.

Лента убеждает, что не обязательно выбирать что-нибудь одно и подстраиваться под чужие представления. Можно оставаться собой и совмещать сразу несколько нравящихся направлений.

"Бурлеск"

"Один из первых мюзиклов, который я посмотрела уже во взрослом возрасте", - призналась певица.

Главная героиня приезжает в большой город с мечтой петь, но сначала вынуждена работать официанткой в находящемся на грани закрытия клубе. В конце концов ее талант и харизма одерживают верх.

"Как артистку меня вдохновляет эта история. Она учит четко определять свою цель и идти к мечте, даже если сначала перед тобой закрываются все двери", - говорит iSKra.

"Девушки мечты"

"Еще один мой любимый мюзикл, прежде всего из-за музыки и невероятных вокальных партий. Он о женском трио из Чикаго, которое покоряет Нью-Йорк", - рассказала артистка.

По сюжету, как только группа становится популярной, продюсер отодвигает талантливую Эффи на второй план и отдает первенство более привлекательной девушке.

"Мне близка эта история, ведь в творческой профессии не всегда все зависит только от таланта. Часто приходится сталкиваться с несправедливостью, манипуляциями и разочарованием", - рассказала iSKra.

"Однако важно никогда не отказываться от своего дела из-за чужих решений. Даже в самые трудные моменты этот фильм подбадривает творить дальше и верить в собственные силы", - сказала она.

"Императрица"

Также iSKra, которая сейчас готовит к релизу новую песню "Холодная принцесса", добавила в свою подборку один сериал. Он рассказывает о Сиси - императрице Австро-Венгрии, которая сломала рамки поведения женщин при дворе.

"Она позволяла себе быть свободной: вместо безупречных реверансов, бегала, занималась гимнастикой и иногда убегала из королевского дворца. Сиси отстаивала собственные желания, ее внутренняя легкость покорила людей", - рассказала артистка.

"Несмотря на сложную жизнь и холодность двора, императрица тайком изучала венгерский язык и культуру, чтобы сблизить Австрию и Венгрию. Ее пример показывает, как сохранять собственное "я" в системе жестких правил и при этом находить путь к сердцам подданных", - резюмировала она.