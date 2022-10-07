"Діда накрило, страшенно, прям очєнь": слушайте веселую песню о смерти хозяина Кремля
7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. По случаю 70-летнего юбилея российского диктатор украинская группа саметой и популярный радиоведущий и шоумен Илья Ярема выпустили совместную пророческую песню "птн помер".
Интересно, что идея песни родилась у Яремы в очень специфическом месте - Криворожском метрополитене.
"Я хотел описать смерть Путина, как очень веселое событие. Прямо как в Диснеевских мультфильмах, где поют птички, улитки вылезают из своих домиков, а еноты вместе с бобрами подпевают в такт главному герою", - комментирует идею трека Илья.
"Но "Остапа понесло" и я решил добавить немного мемов. О путинских ходулях, чемоданчике, в который он, извините, какает, о РПЦ и феерическом падении Гундяева, а также о вирусном видео с поляком, где он впервые видит бобра", - добавляет Ярема.
Музыканты уверены, что скоро их композиция "станет не мечтательной, а пророческой".
Добавим, что Ярема в марте вступил в добровольческий батальон "Карпатская Сечь" и отправился защищать Ирпень. Сейчас служит в территориальной обороне Кривого Рога.
Напомним, на днях Михаил Подоляк сравнил Путина с диктатором-людоедом из Уганды .