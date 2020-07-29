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Маленька дівчинка обклала весь супермаркет добірним матом, тому що їй не купили воду

Харків, Середа 29 липня 2020 11:49
Маленька дівчинка обклала весь супермаркет добірним матом, тому що їй не купили воду
У Харкові дівчинка лаялася матом в магазині (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У супермаркеті Харкова стався дивний і курйозний інцидент з маленькою дівчинкою, яка голосно і нецензурно лаялася на весь магазин

В одному з супермаркетів Харкова відіжгла маленька дівчинка, якій не купили воду. Дитина на вигляд 6-7 років добірно й емоційно матюкалася біля каси магазину.

Відео зі спраглою милою дівчинкою з косичкою і в суконці в горошок з'явилося в Telegram-каналі Україна новини.

На лайку, яка виголошувалася крізь сльози і з активною жестикуляцією, озиралися покупці, очевидці знімали те, що відбувається на камери смартфонів.

"Не можна спокойно взять воду! - прокричала дівчинка, а потім видала добірний мат. - Б**дь, с**ка, **ани в рот!"

Цікаво, що батьків не було поблизу. Зате про маску для дитини не забули. Карантин, як ніяк.

Обережно! Відео містить нецензурні вислови.

У Харкові дівчинка матюкалася в супермаркеті (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

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