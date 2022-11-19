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Песня настоящего русского офицера взрывает сеть: тяжело сдержать слезы от смеха

Появилась смешная пародия на сакральную для российских военных песню (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В сети набирает популярность видео "Песня настоящего русского офицера". Здесь кадры с нелепыми действиями военных армии РФ наложены на пародийную версию песни артиста-украинофоба Олега Газманова.

А поет этот "хит" герой всевозможных мемов, которого в народе окрестили "чмоней".

К слову, как говорят авторы видео, именно эта песня была выбрана для переработки, так как трек "Господа, офицеры" Газманова многие россияне (особенно - военные) считают довольно сакральной композицией для себя.

Также следует отметить, что "Песня настоящего русского офицера" специально написана на русском языке, чтобы заложенный в ней месседж дошел до маргинализированных слоев населения страны-террориста.

"Возможно, в России кто-то из родственников "мобиков" действительно задумается о том, что ждет их мужа, сына или брата, когда он ступит на украинскую землю... Хотя, конечно, вряд ли", - говорят авторы ролика.

Текст "Песни настоящего русского офицера":

Господа-офицеpы, прям из психдиспансера
Дураки-изуверы вам повесточки шлют,
И вы бросили семьи, дом, уют и карьеры,
Чтоб без ножек вернуться на Россию свою.

Офицеpы, офицеpы, раздвигайте полусферы:
За Россию, за свободу - до конца!
Офицеры-россияне, под Херсоном догнивают
Ваши смелые горячие сердца.

Вновь уходят солдаты, растворяясь в закатах,
Предала их Россия, как бывало не раз.
И опять вы уходите без зубов и портянок,
А в фуфайке из цинка с енотом в руках...

Офицеры-оборванцы, не теряющие шансы
Своей кровью погасить кредит,
Вы суровы, но готовы заковать себя в оковы,
Если Путин с телевизора велит.

Россиянки, вы готовы нарожать бурятов новых
Да запрятать их под землю и гранит?..

"У Газманова был отменен концерт в Херсоне 13 ноября. А 11-го в город зашли ВСУ. 11 сентября в Изюме также должен был быть концерт Газманова. Но 10 сентября в Изюм зашли ВСУ. И концерт почему-то отменили. Кстати, 13 декабря Газманов планирует концерт в Москве. Ни на что не намекаем, но..." - шутят также авторы видео.

Кроме того, предлагаем вам посмотреть видео о российских военных песнях, под которые солдаты "второй армии мира" чаще всего погибают.

Читайте также интервью со Светланой Лободой, где она рассказала об украинском языке и отношении к России.

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