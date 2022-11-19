Песня настоящего русского офицера взрывает сеть: тяжело сдержать слезы от смеха

К слову, как говорят авторы видео, именно эта песня была выбрана для переработки, так как трек "Господа, офицеры" Газманова многие россияне (особенно - военные) считают довольно сакральной композицией для себя.

Также следует отметить, что "Песня настоящего русского офицера" специально написана на русском языке, чтобы заложенный в ней месседж дошел до маргинализированных слоев населения страны-террориста.

"Возможно, в России кто-то из родственников "мобиков" действительно задумается о том, что ждет их мужа, сына или брата, когда он ступит на украинскую землю... Хотя, конечно, вряд ли", - говорят авторы ролика.

Текст "Песни настоящего русского офицера":

Господа-офицеpы, прям из психдиспансера

Дураки-изуверы вам повесточки шлют,

И вы бросили семьи, дом, уют и карьеры,

Чтоб без ножек вернуться на Россию свою.

Офицеpы, офицеpы, раздвигайте полусферы:

За Россию, за свободу - до конца!

Офицеры-россияне, под Херсоном догнивают

Ваши смелые горячие сердца.

Вновь уходят солдаты, растворяясь в закатах,

Предала их Россия, как бывало не раз.

И опять вы уходите без зубов и портянок,

А в фуфайке из цинка с енотом в руках...

Офицеры-оборванцы, не теряющие шансы

Своей кровью погасить кредит,

Вы суровы, но готовы заковать себя в оковы,

Если Путин с телевизора велит.

Россиянки, вы готовы нарожать бурятов новых

Да запрятать их под землю и гранит?..

"У Газманова был отменен концерт в Херсоне 13 ноября. А 11-го в город зашли ВСУ. 11 сентября в Изюме также должен был быть концерт Газманова. Но 10 сентября в Изюм зашли ВСУ. И концерт почему-то отменили. Кстати, 13 декабря Газманов планирует концерт в Москве. Ни на что не намекаем, но..." - шутят также авторы видео.

Кроме того, предлагаем вам посмотреть видео о российских военных песнях, под которые солдаты "второй армии мира" чаще всего погибают.