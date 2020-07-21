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На пляжі під Запоріжжям бабуся "вигулювала" онука на повідку (відео)

Запоріжжя, Вівторок 21 липня 2020 08:52
На пляжі під Запоріжжям бабуся "вигулювала" онука на повідку (відео)
Бабуся купала онука на повідку на пляжі в Запорізькій області (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Бабуся стала зіркою мережі, після того, як "прив'язала онука на повідок" і прогулялася по пляжу

На курорті Азовського моря в Запорізькій області помітили оригінальну бабусю, яка винайшла дуже надійний метод контролю за купанням в морі малолітнього онука.

Бабуся придумала свого роду повідок, на якому і купалася дитина. Це довга мотузка, обв'язана на талії хлопчика.

Поки дитина "на повідку" пустувала в морі, жінка спокійно стояла на березі і тримала другий кінець мотузки.

Курйозне відео зняли відпочиваючі в Приморському Посаді. Ролик з'явився в Telegram-каналі Мелітополь

Бабуся вигулювала онука на повідку на Азовському морі (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

У мережі в основному позитивно поставилися до такого способу контролю з боку пильної бабусі. В коментарях жінку хвалять за лайфхак:

  • "Правильно і зробила, хай краще на повідку і спокійна душа, додому приїдуть всі цілі та неушкоджені";
  • "Молодець. Браво! Дитина жива, а потім і бабуся ціла!"
  • "Правильно, так і треба робити. Хвиля раптово піднімається і не попереджає нікого";
  • "Може, бабусі складно вгнатися за онуком, я з двома дітьми одна з'їздила на море - більше не хочу, не встежиш, більше втомилася ніж відпочила!"

Раніше на фото показали, що діється на єдиному курорті "ДНР", куди пускають за списками.

Також ми писали, що у Києві дозволили купатися на пляжах, опублікований список дозволених зон відпочинку.

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