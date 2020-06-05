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Під Сумами епічно осоромилися зі стендами про капремонт України: з'явилися фото

STYLERКурйози    05.06.2020 - 20:15
Під Сумами епічно осоромилися зі стендами про капремонт України: з'явилися фото
Стенди про ремонт доріг встановили на спиляні дерева (колаж РБК-Україна)

Стенди про ремонт доріг повісили на спиляні тонкі дерева, які встромили біля траси

Під Сумами комунальники встановили стенди про капітальний ремонт доріг на стовбурах спиляних молодих дерев біля траси.

Відповідні фото опублікував мешканець Сум Іван Кириченко на своїй сторінці в Facebook.

"В державі грошей на стовпчики не вистачило, не зміг просто проїхати повз", - пояснив він у своєму пості.

На кадрах видно, як один з двох великих інформаційних щитів покосився на землю через вагу - тонкі дерева просто не витримали такої тяжкості.

На банерах повідомляється про масштабну урядову ініціативу "Капітальний ремонт України", а також попереджається про проведення дорожніх робіт на двох ділянках автомобільної дороги Р-61 Батурин - Конотоп - Суми, і просять вибачення за тимчасові незручності.

Замовником виступає Служба автомобільних доріг у Сумській області. Підрядник - ТОВ "Роад Констракшн". На одному зі стендів також вказано номер телефону "гарячої лінії" уряду щодо контролю якості: 15-45.

У коментарях до публікації Кириченко уточнив, що стенди розташовані за Миколаївкою (колишня назва - Жовтень) в Білопільському районі.

Під Сумами епічно осоромилися зі стендами про капремонт України: з'явилися фотоПід Сумами епічно осоромилися зі стендами про капремонт України: з'явилися фотоПід Сумами епічно осоромилися зі стендами про капремонт України: з'явилися фотоПід Сумами епічно осоромилися зі стендами про капремонт України: з'явилися фото

Під Сумами стенди про ремонт доріг повісили на спиляні дерева (Фото з Facebook-сторінки Івана Кириченко)

Також під постом в коментарях користувачка інтернету Яна Касьян додала скрін повідомлення від "Роад Констракшн" зі звітом про роботи їх будівельних бригад з ремонту автодоріг загального користування державного значення на двох ділянках.

Під Сумами епічно осоромилися зі стендами про капремонт України: з'явилися фотоУстановка щитів про капремонт доріг на спиляних деревах обурила мережу (Фото: скрін з Facebook-сторінки Івана Кириченко)

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві працівники комунальних служб зганьбилися під час дорожніх ремонтних робіт.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні викрили зловживання на понад 500 мільйонів гривень при будівництві доріг, у зв'язку з чим у 9 областях провели обшуки.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Сумская областьдороги
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