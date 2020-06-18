На Закарпатті батьки назвали свого сина Зеленський

На Закарпатті дитину назвали Зеленський (колаж: РБК-Україна)

Батьки дали синові оригінальне ім'я - тепер він Зеленський

На Закарпатті батьки вирішили назвати свого новонародженого сина Зеленський - на честь чинного президента Україні.

В західному регіоні, як, втім і по всій країні, батьки все частіше обирають дітям доволі екзотичні імена. Наприклад, Вогнедар, Дем’ян, Леонард, Олівія, Еліна. Такі імена зустрічалися серед ужгородців у травні.

Але одні з місцевих мешканців вирішили ледь не переплюнути самого Ілона Маска в оригінальності з іменем Зеленський, пише uzhgorod.net.ua.

Найпоширенішими же іменами, якими називали ужгородці хлопчиків є Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл, Ярослав.

Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

Серед рідковживаних імен хлопчиків - Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар і... Зеленський. А серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.

Раніше ми писали, що Ілона Маска змусили змінити ім'я синові, але воно, як і раніше, дивне - X Æ A-Xii.

Також повідомлялось, як називати дітей цього року за церковним календарем, аби вони були здоровими та щасливими.

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Автор: Светлана Мащенко