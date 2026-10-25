Обрезка малины в конце осени: правила ухода за обычными и ремонтантными сортами

Летняя малина: старые побеги убрать, молодые оставить

Летняя, или обычная, малина плодоносит на побегах второго года. После этого они отмирают. В этом году молодые побеги должны перезимовать, чтобы дать ягоды следующим летом.

По рекомендациям Университета штата Айова , осенью нужно:

срезать у поверхности грунта двухлетние побеги, которые уже дали урожай;

оставить здоровые нынешние побеги на следующий сезон.

Если старые стебли вы уже убрали после уборки ягод, повторно срезать здоровые молодые побеги не нужно.

Как узнать старые побеги. На них много боковых плодовых веточек и сухих остатков плодных кистей. Именно на эти признаки советуют обращать внимание специалисты Университета Миннесоты . Нынешние побеги летней малины еще не плодоносили.

Ремонтантная малина на один урожай: срезать все побеги

При этой схеме все стебли срезают у поверхности грунта. В следующем сезоне урожай сформируется на новых побегах, которые вырастут весной - конце лета или осенью в зависимости от сорта и условий.

С осенним скашиванием не стоит торопиться. Агрономка-консультант Ирина Павлова в журнале «Ягідник» рекомендует проводить его поздней осенью.

Практический ориентир для полной обрезки - растение завершило вегетацию, сбросило листья и находится в состоянии покоя. Поэтому сам факт, что ягоды уже собраны, еще не сигнал срезать облиственные кусты.

Если не успели осенью, обрезку можно выполнить ранней весной до начала нового роста. Такой вариант предусматривают и рекомендации Университета Миннесоты для домашнего сада .

Ремонтантная малина на два урожая: сохранить нижнюю часть побега

Ремонтантная малина может дать ягоды осенью на верхней части побега этого года, а следующим летом - на его нижней части. Поэтому сухая макушка с остатками плодоношения еще не означает, что весь побег нужно вырезать.

Для двух урожаев Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) рекомендует следующую последовательность:

Осенью убрать двухлетние побеги, которые уже плодоносили летом. Самые сильные здоровые оставить зимовать. Ранней весной, к началу нового роста, срезать у сохранившихся побегов верхнюю часть, которая уже дала ягоды. Нижнюю живую часть оставить для летнего урожая. После летнего плодоношения вырезать эти двухлетние побеги у земли. Новые выросшие в этом сезоне оставить для осенних ягод.

RHS советует схему на два урожая для хорошо укорененных растений с сильным ростом.

Если не знаете, какая у вас малина, не скашивайте весь малинник наугад. Сначала уточните сорт или проследите, на каких побегах появляются ягоды.

При любой схеме уберите срезанные стебли из малинника, особенно пораженные болезнями. На инфицированных побегах может зимовать гриб, что приводит к антракнозу малины.