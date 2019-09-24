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Я гей і нас немало: ветеран АТО зробив публічний камінг-аут

STYLERВійна    24.09.2019 - 15:59
Я гей і нас немало: ветеран АТО зробив публічний камінг-аут
Василь Давиденко зробив публічний камінг-аут - відео (колаж РБК-Україна)

Український воїн поїхав в АТО заради коханого

Василь Давиденко - 41-річний ветеран АТО, який зробив публічний камінг-аут. Чоловік відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію і розповів, що поїхав у зону бойових дій через коханого. Він також зізнався, що насправді геїв досить багато, але про це говорити не прийнято. Офіційне публічне визнання Василя Давиденка опубліковано на сторінці Володимира Мураєва в Facebook.

"Мене звати Василь, прізвище Давиденко. Я ветеран АТО. Я гей. У мене є друзі, такі ж військові, як і я, і вони теж геї. Нас немало, нам не дають про це сказати", - заяви Давиденко на камеру .

За словами Давиденка, головним мотивом піти на війну була любов, яка перевернула все його життя. Його хлопець Арсен з села в Західній Україні служив в армії. Пізніше він поїхав до нього на фронт, його частина стояла в місті Щастя. Перед тим як їхати на фронт, Василь зателефонував матері і розповів про справжні мотиви поїздки в зону АТО.

Арсен загинув під Луганськом в січні 2015 року.

"У той день, коли отримав повідомлення про загибель, я дотерпів до вечора, потім включив музику і почав плакати. Так плакав, що навіть захлинався. Там не можна було кричати - в 800 метрах від нас стояли сепаратисти. Я плакав. Сказав своїм побратимам, що сталося. Потім були важкі обстріли - і це якось притупилося ", - зазначив він.

Василь Давиденко зробив публічний камінг-аут (відео: facebook.com/Владимир Мураєв)

Варто відзначити, що Василь Давиденко - другий український військовий після Віктора Пилипенко, який скоїв публічний камінг-аут.

Нагадаємо, що раніше в лікарні помер важко поранений на фронті морпех (фото).

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