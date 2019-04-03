Мінус 11: українські воїни гідно відповіли окупантам за загиблих героїв

На Донбасі у вівторок, 2 квітня, розгорнулися неабиякі бої за Україну. Так, окупанти 15 раз обстріляли українські позиції. Про це повідомили в прес-центрі ООС.

В результаті жорстоких боїв загинули кулеметниця і волонтер Яна Червона і її бойовий побратим Сергій Мілютін, ще двоє українських військових отримали поранення.

Українські війська відкрили у відповідь вогонь, знищивши трьох окупантів і поранивши ще вісьмох.

На Донбасі військові ВСУ знищили трьох окупантів і поранили вісім (facebook.com/pressjfo.news )

За інформацією прес-центру ООС, противник здійснив вісім обстрілів у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" (біля села Верхньоторецьке і Широкіно, міста Авдіївка, біля Гнутово і Водяного).

А в смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь сім разів (в районі населеного пункту Новозванівка, міста Попасна та поблизу села Катеринівка).

В ООС підкреслили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

На Донбасі військові ВСУ знищили трьох окупантів і поранили вісім (ситуація на Сході України, фото: mil.gov.ua)

Користувачі мережі захоплюються героїзмом наших воїнів, що дають гідний удар по окупантам.

"Хлопці, тримайтеся... Ви для наших дітей Ангели в тілах, які тримають на плечах мирне небо";

"Низький вам уклін, наші захисники! Співчуття сім'ям загиблих Героїв. Одужання пораненим";

"Дякую воїнам на передовій! Тримайтеся! Перемога за нами!"

"Ви наша гордість і надія! Спасибі за захист! Слава Героям! Смерть ворогам!"

Нагадаємо, ми публікували фото та історію українських героїв, які загинули на війні в зоні проведення ООС у березні. А також повідомляли, що з 18 по 24 березня на Донбасі від ворожих атак загинуло п'ятеро українських бійців.

Раніше ми писали про те, що Путін може втрутитися в політичні події в Україні, і навіть піти на повномасштабну війну, якщо в Україні розпочнеться третій Майдан.