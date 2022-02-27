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Німецька авіакомпанія Lufthansa припинила рейси в і з РФ

Автор: Styler

Німецький авіаперевізник Lufthansa припиняє польоти в і з Росії. Поки що мінімум на тиждень.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.

Подібне рішення стало реакцією на російську агресію проти України.

У компанії зазначили, що літаки, що знаходяться в російському повітряному просторі, незабаром покинуть його.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про відключенні РФ від системи міжнародних банківських платежів SWIFT. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби офіційне рішення в процесі оформлення, але технічна підготовка вже почалася.

До слова, компанія Rolls-Royce припинила закупівлі титану у Росії для виробництва крильчаток авіаційних турбін. Примітно, що корпорація протягом 7-ми років поступово знижувала закупівлі титану.

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