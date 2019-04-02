Незламна Відьма: на фронті загинула відома волонтерка і воїн ЗСУ (фото)

На Донбасі в районі проведення ООС загинули двоє військових ЗСУ. 2 квітня на фронті бойовики російсько-терористичних угруповань обстріляли з мінометів позиції українських бійців з 54 окремої механізованої бригади у Луганській області, в результаті чого загинули Яна Червона і Сергій Мілютін.

Як повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, він знав Яну як волонтерку і людину веселої вдачі.

"Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Мелютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України... Важко повірити", - написав він.

Фото: Яна Червона з позивним "Відьма"

Яна була військовослужбовцем, кулеметницею, служила в добровольчому ботальоне "Донбас". Також вона була волонтеркою і відомим блогером.

Родом з Харкова. Вдома на неї чекали двоє дітей - 10 і 8 років.

"Яна і такі, як Яна, не дали створити там "ХНР"... Вона прикривала нас, і тих, хто розуміє, що війна триває і Путін вже напав! Тепер прикриватиме з Неба!" - розповів в мережі Євген Кифоренко.

"Загинула блогер і кулеметниця Збройних Сил України Яна Червона, проходила службу в 46 окремому батальйоні спеціального призначення. Також разом з нею загинув ще один боєць ЗСУ. За неофіційною інформацією загиблі перебували в криївці в яке потрапив ворожа міна калібром 120 мм, використання яких заборонено у відповідності з Мінських домовленостей", - написав у своєму Facebook офіцер ЗСУ Павло Шапошніков.

Раніше в прес-центрі ООС заявили, що крім двох загиблих 2 квітня на передовій воїнів, були поранені ще два бійця.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - додав спікер штабу.

Українці в мережі сумують про загиблих воїнів та висловлюють співчуття сім'ях українських героїв, які віддали життя рази защины країни від окупантів:

"Вічна пам'ять героям!"

"Вічна пам'ять тобі, Незламна Відьма. Здавалося, немає на світі того, що ти не здолаєш. Без тебе світ буде не таким";

"Я не вірю... Як?"

"Вічна шана жінці-воїну... немає слів";

Нагадаємо, що на фронті на Донбасі в зоні проведення ООС у березні 2019 року загинули десять українських військових.

Крім того, в останній день березня на Донбасі в зоні ООС помер воїн ЗСУ Дмитро. У хлопця 31 березня на власний день народження зупинилося серце прямо на бойовому посту.

Також ми писали про те, що українські військові на Донбасі в зоні проведення ООС 30 березня відбили напад окупантів і зупинили ворожу ДРГ, внаслідок чого бойовики понесли суттєві втрати.