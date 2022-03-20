Це - Україна! Люди вийшли на вулиці в Херсоні, Бердянську та Енергодарі (відео)

Херсон

Жителі Херсона з українськими прапорами та без зброї вийшли проти російських окупантів. Вони пройшли центральною площею міста і скандували "Додому!", "Херсон - це Україна!". Транспорт РФ після цього розвернувся і поїхав.

Каховка

Безстрашні люди вийшли на вулиці Каховки. Вони винесли українські прапори та зажадали від російських окупантів залишити їх місто в спокої та забиратися.

Бердянськ

Вийшли люди на вулиці міста і в Бердянську. Їхня акція протесту була абсолютно мирною, але окупантам протест людей не сподобався.

Очевидці повідомляють, що частину демонстрантів почали бити та затримувати. Також були чутні постріли в повітря.

Енергодар

У цьому місті окупанти викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Місцеві жителі вимагають негайно відпустити з полону Самойдюка і забиратися геть з міста.

Відомо, що жителям міста напередодні мітингу погрожували фізичною та психологічною розправою, але вони все одно вийшли о 14:00 на мітинг із синьо-жовтою символікою.

Вони скандували: "Свободу Самойдюку!", "Енергодар - це Україна!"