Це - Україна! Люди вийшли на вулиці в Херсоні, Бердянську та Енергодарі (відео)

Українці в багатьох містах України знову вийшли на вулиці. Сьогодні мітинги та протести пройшли в Херсоні, Бердянську та Енергодарі. Російські окупанти намагалися залякати людей і перешкодити їм, але люди безстрашно захищали один одного і свою землю.
Як пройшли мітинги українців у цих містах – читайте нижче.
Херсон
Жителі Херсона з українськими прапорами та без зброї вийшли проти російських окупантів. Вони пройшли центральною площею міста і скандували "Додому!", "Херсон - це Україна!". Транспорт РФ після цього розвернувся і поїхав.
Каховка
Безстрашні люди вийшли на вулиці Каховки. Вони винесли українські прапори та зажадали від російських окупантів залишити їх місто в спокої та забиратися.
Бердянськ
Вийшли люди на вулиці міста і в Бердянську. Їхня акція протесту була абсолютно мирною, але окупантам протест людей не сподобався.
Очевидці повідомляють, що частину демонстрантів почали бити та затримувати. Також були чутні постріли в повітря.
Енергодар
У цьому місті окупанти викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Місцеві жителі вимагають негайно відпустити з полону Самойдюка і забиратися геть з міста.
Відомо, що жителям міста напередодні мітингу погрожували фізичною та психологічною розправою, але вони все одно вийшли о 14:00 на мітинг із синьо-жовтою символікою.
Вони скандували: "Свободу Самойдюку!", "Енергодар - це Україна!"
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