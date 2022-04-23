Це відео з Маріуполя має подивитися весь світ: діти хочуть побачити сонце

Полк Азов показав відео зі зруйнованого Маріуполя. Бійці приїхали до дітей, які ховаються від обстрілів у бомбосховищах. Вони привезли діткам їжу і необхідні речі.

Військові спустилися глибоко під землю в бомбосховищі Азовсталі, де знаходяться десятки жінок і дітей. Вони принесли дітям їжу і трохи солодощів, поспілкувалися з ними. Діти показали свої малюнки та кошики, які вони робили своїми руками до свята.

"Хочемо Сонце побачити...хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних, сумуємо дуже сильно", - кажуть малюки.

Вони кажуть, що вже здружилися між собою і будуть дружити та після того, як виберуться з бомбосховища.

Жінки додали, що в цьому бомбосховищі вони знаходяться з 5 березня, деякі з 2 березня, а є і ті, хто спустився в укриття 25 лютого. Відео було знято 21 квітня – люди не виходили на вулицю вже більше півтора місяця. У деяких жінок - чоловіки працюють на Азовсталі. А інші розповіли, що прийшли сюди після масованих обстрілів своїх будинків.

Жінки звернулися до спільноти з проханням надати безпечний коридор для вивезення дітей на мирну територію. В даному бомбосховищі знаходиться понад 15 днів, від немовлят до підлітків. Також там багато жінок і літніх людей, яким необхідна медична допомога.

У людей закінчується їжа, медикаменти та необхідні речі.

"Ми хочемо бачити мирне небо, дихати свіжим повітрям. Ви просто не уявляєте, що для нас означає, просто поїсти або випити гарячого чаю", - кажуть жінки.

Діти дякують військовим, які їх не залишають і приносять їжу, а також надають підтримку.

Це відео повинен побачити весь світ:

І пропонуємо переглянути кліп на пісню "Океану Ельзи" – "Місто Марії", яке змусило плакати багатьох українців. Святослав Вакарчук присвятив цю пісню захисникам Маріуполя.

Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою

Ні, корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Небо гримить над Азовом

Ворог гарматами б'є

Звечора навіть бетон пахне війною

Думати як буде завтра

Годині нема і немає причин

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Ми залишились собою

Ми загорнулись у ніч

І вільні уста стисли від болю

Альо й в найглибші підвали

Світло повернеться знов

Крик нового дня рветься на волю

І корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає