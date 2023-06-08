"Возможности ждать нет". Объявлен срочный сбор на тепловизионный прицел для нацгвардейцев

Благотворительный фонд "ТИХО", специализирующийся на помощи военным, объявил срочный сбор средств на тепловизионный прицел, запрос на который на днях поступил от бойцов 5 ОБр.

"Мы с вами знаем, что потребности ребят не уменьшаются. Каждый день они рискуют жизнью ради нас", - напоминают волонтеры.

Именно поэтому каждый, даже минимальный донат - важен.

"Есть вещи, средства на которые необходимы прямо сейчас. Ребятам 4 батальона 5 бригады НГУ необходим тепловизионный прицел. Цена вопроса - 57 тысяч. Война продолжается. Возможности ждать нет. Поможем ребятам уничтожать врага, закрыв быстренько сбор!" - говорится в сообщении "ТИХО" в Instagram.

По состоянию на 8 июня собрана определенная сумма средств. Но для закрытия сбора необходимо еще несколько тысяч гривен.

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