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"Возможности ждать нет". Объявлен срочный сбор на тепловизионный прицел для нацгвардейцев

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Четверг 08 июня 2023 12:41
"Возможности ждать нет". Объявлен срочный сбор на тепловизионный прицел для нацгвардейцев Нацгвардейцам нужна помощь (фото: instagram.com/5brigade_ngu)
Автор: Styler

Бойцам 4 батальона 5-й отдельной Слобожанской бригады Национальной Гвардии Украины, входящей в состав Восточного оперативно-территориального объединения, нужна помощь.

Благотворительный фонд "ТИХО", специализирующийся на помощи военным, объявил срочный сбор средств на тепловизионный прицел, запрос на который на днях поступил от бойцов 5 ОБр.

"Мы с вами знаем, что потребности ребят не уменьшаются. Каждый день они рискуют жизнью ради нас", - напоминают волонтеры.

Именно поэтому каждый, даже минимальный донат - важен.

"Есть вещи, средства на которые необходимы прямо сейчас. Ребятам 4 батальона 5 бригады НГУ необходим тепловизионный прицел. Цена вопроса - 57 тысяч. Война продолжается. Возможности ждать нет. Поможем ребятам уничтожать врага, закрыв быстренько сбор!" - говорится в сообщении "ТИХО" в Instagram.

По состоянию на 8 июня собрана определенная сумма средств. Но для закрытия сбора необходимо еще несколько тысяч гривен.

Реквизиты для помощи

  • Монобанка: по этой ссылке
  • PayPal: stoik.project@gmail.com
  • IBAN: UA643220010000026003390000433

&quot;Возможности ждать нет&quot;. Объявлен срочный сбор на тепловизионный прицел для нацгвардейцев

Раньше мы писали о том, как людям эвакуироваться из опасной местности и куда обращаться за помощью после подрыва Каховской ГЭС.

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