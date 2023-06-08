"Возможности ждать нет". Объявлен срочный сбор на тепловизионный прицел для нацгвардейцев
Бойцам 4 батальона 5-й отдельной Слобожанской бригады Национальной Гвардии Украины, входящей в состав Восточного оперативно-территориального объединения, нужна помощь.
Благотворительный фонд "ТИХО", специализирующийся на помощи военным, объявил срочный сбор средств на тепловизионный прицел, запрос на который на днях поступил от бойцов 5 ОБр.
"Мы с вами знаем, что потребности ребят не уменьшаются. Каждый день они рискуют жизнью ради нас", - напоминают волонтеры.
Именно поэтому каждый, даже минимальный донат - важен.
"Есть вещи, средства на которые необходимы прямо сейчас. Ребятам 4 батальона 5 бригады НГУ необходим тепловизионный прицел. Цена вопроса - 57 тысяч. Война продолжается. Возможности ждать нет. Поможем ребятам уничтожать врага, закрыв быстренько сбор!" - говорится в сообщении "ТИХО" в Instagram.
По состоянию на 8 июня собрана определенная сумма средств. Но для закрытия сбора необходимо еще несколько тысяч гривен.
Реквизиты для помощи
- Монобанка: по этой ссылке
- PayPal: stoik.project@gmail.com
- IBAN: UA643220010000026003390000433
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