Роздягайся чи пристрелю: страшні історії насильства та вбивств українок у Бучі

Російські окупанти в Бучі систематично ґвалтували 25 дівчат і жінок, віком від 14 до 24 років. І це далеко не всі жертви насильства. Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, не всі жінки готові розповісти про те, що з ними сталося.

"Близько 25 дівчат і жінок у віці від 14 до 24 років були систематично згвалтовані військовими РФ під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі. Дев'ять з них вагітні", - повідомила Денисова.

Вона додала, що російські військові говорили жінкам, що "будуть гвалтувати їх до такої міри, що вони не захочуть сексу ні з одним чоловіком, щоб вони не народжували українських дітей".

За словами Денисової, зараз складно оцінити всі масштаби сексуальних злочинів, які скоїли російські військові під час окупації.

"На цей момент - це неможливо, тому що не всі хочуть розповідати нам, що з ними сталося. Більшість з постраждалих звертаються за психологічною підтримкою, тому ми не можемо зафіксувати це як злочин, якщо вони не дадуть нам свої свідчення", - додала Денисова.

Також вона припустила, що насильство сталося з помсти за український опір і російські солдати використовували насильство як зброю проти українських жінок.

Денісова підкреслила, що Україна хоче, щоб ООН створила спеціальний трибунал, який засудить особисто Путіна по всіх військових злочинах, включаючи згвалтування.

Анну зґвалтували, але вона залишилася жива

50-річна Анна (ім'я змінено) залишилася в живих, але над нею поглумилися російські військові. 7 березня в її з чоловіком будинок увірвався солдат.

"Під дулом пістолета відвів мене в сусідній будинок. Наказав: "Роздягайся, або я тебе пристрелю". Він продовжував погрожувати вбити мене, якщо я не зроблю так, як він сказав. Потім він почав мене ґвалтувати", - розповіла жінка.

Вона додала, що це був зовсім молодий чеченський бойовик. Поки він її ґвалтував, до будинку увійшли ще четверо. Анна думала, що їй кінець, але вони його забрали й більше цього чеченця жінка не бачила. А вдома вона виявила, що окупанти вистрілили її чоловікові в живіт.

"Він біг за мною, щоб врятувати мене. Але в нього влучила куля", - розповіла Анна. Вони удвох ховалися в сусідньому будинку і доставити чоловіка в лікарню Анна не змогла. Через два дні він помер. Разом з сусідами вона поховала чоловіка на задньому дворі свого будинку.

Коли російські солдати пішли з її будинку, вона виявила наркотики та віагру. Каже, що вони накурювалися, часто були п'яні. "Більшість з них - вбивці, гвалтівники та мародери".

40-річну жінку зґвалтували та вбили

Жінку зґвалтували, а потім вбили. Сусіди розповіли, що злочин скоїв той же чеченець, який скоїв насильство над Анною.

Жінці було 40 років. За словами сусідів, її затягли в спальню сусіднього будинку, чиї господарі евакуювалися ще на початку війни. Все ліжко і подушки в крові. А на дзеркалі послання губною помадою з натяком, де похована жертва.

Російські солдати виявили жінку вже мертвою і поховали її самостійно.

"Російські солдати розповіли, що її зґвалтували, що їй перерізали горло або закололи ножем, і вона спливла кров'ю. Вони сказали, що багато було крові", - повідомила сусідка Оксана і додала, що загиблу поховали в саду біля будинку.

Батька застрелили, а матір ґвалтували на очах у дитини

Молода пара років 30 і маленька дитина жили на околиці села. 9 березня в будинок увійшли кілька солдатів російської армії. Чоловік намагався захистити дружину і його розстріляли у дворі.

"Після цього двоє солдатів неодноразово ґвалтували дружину. Вони йшли й потім поверталися. Вони поверталися тричі, щоб згвалтувати її. Пригрозили, що, якщо вона буде чинити опір, вони заподіють шкоду її маленькому синові. Щоб захистити свою дитину, вона не чинила опір", - йдучи солдати спалили будинок і застрелили собак у дворі.

Постраждала жінка разом з сином втекла, а потім звернулася в поліцію. Чоловіка сусіди поховали в саду.

Назвали нацистською повією

Людмила Денисова розповіла ще про одну історію. 25-річна жінка зателефонувала на гарячу лінію і повідомила, що її 16-річну сестру згвалтували на вулиці, прямо у неї на очах. Вона сказала, що вони кричали: "Це станеться з кожною нацистською повією", коли гвалтували її сестру.

На ній була тільки шуба

9 березня інженер-гідротехнік на пенсії вийшов з підвалу, щоб взяти вдома хоч трохи їжі. Але виявив, що там знаходяться російські солдати. Йому ставили питання про фашистів, перевіряли на лояльність. Чоловікові довелося промовчати, щоб вони його не розстріляли.

Після їх відходу він виявив, що весь його будинок розграбований, завалений сміттям і пивними пляшками.

А потім у підвалі під садовим сараєм його племінник виявив тіло жінки. Вона була в позі сидячи, підібравши під себе ноги. На ній була надіта шуба на голе тіло. Пізніше стало відомо, що у жінки – вогнепальне поранення в голову. Поруч також знайшли дві гільзи.

А нагорі поліцією були знайдені порвані упаковки презервативів і використаний презерватив.