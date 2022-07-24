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Росіяни тупо виконують накази, навіть смертельні: льотчик з "Привидів Києва" розкрив секрети про війну в повітрі

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Неділя 24 липня 2022 20:59
Росіяни тупо виконують накази, навіть смертельні: льотчик з "Привидів Києва" розкрив секрети про війну в повітрі Фото: Привид Києва розкрив секрети війни в повітрі (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Легенда про "Привид Києва", неймовірного пілота, який знищує ворога і наводить жах на росіян, з'явилася на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І довгий час навіть українці були впевнені, що "Привид Києва" - це одна людина.

Льотчик винищувача МіГ-29 з позивним "Джус" розкрив в інтерв'ю для ТСН деякі секрети про "Привидів Києва" і війну проти росіян в повітрі.

Військовий льотчик на винищувачі МіГ-29 з позивним "Джус" захищає небо України та Києва з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Такий позивний йому придумали американці у 2018 році. Він був на навчаннях разом з учасниками ще з 9 країн світу, в тому числі й з США.

На найбільші авіаційні навчання в історії України "Чисте небо - 2018" американці прибули зі своєю бойовою авіацією та українським пілотам пощастило познайомитися з винищувачами F15.

У компанії після навчань пілоти збиралися вечорами на пиво або вечірки, і на всіх український пілот відмовлявся від випивки та обирав сік (англ. - juice). А коли на церемонії давали позивні льотним колективам, всі одноголосно обрали Джус.

Хто такий привид Києва

Джус - єдиний пілот ВПС України, який має офіційно позивний. Він зізнається, що привид Києва - це не один винищувач, а ціла команда.

"Це ми - наш підрозділ, наша бригада, яка з перших годин війни обороняла Київ, область, північ України й тримаємо оборону зараз", - говорить Джус.

Коли американці дізналися про легенду "Привидів Києва" - їх це настільки зачепило, що вони придумали емблему привидів і цей шеврон почали продавати в США, збираючи кошти для українців.

"Для нас це було грандіозною підтримкою, і наші льотчики перейнялися, і ця емблема стала практично офіційною для нашого підрозділу. І на наших літаках ця емблема нанесена", - повідомив льотчик.

Росіяни дійсно настільки тупі?

Колеги із США часто запитують про те, як йдуть справи та про тактику росіян і Джус пояснював, що часом їх тактика дуже тупа.

"В інтенсиві вдавалося лише кидати - ми живі, все ок. Одне з типових питань від американців було:" Невже вони (росіяни) настільки тупі? І це нам на руку, це нас рятує, бо іноді маючи зброю... їх тактовно "тупі" дії призводять до того, що їх завдання не виконуються і вони зазнають втрат", - пояснює пілот.

З першого дня українські льотчики збивали й літаки, і ракети. Джус зізнається, що статистику він озвучити не може, але на літаках нанесені всі позначки.

"Сучасна повітряна війна - це війна цифр: дальностей, висот, коефіцієнтів, і який би ти не був герой, який би ти не був патріот - ти не можеш з залізяки видавити більше, ніж в ній закладено...тільки хитрощами", - підкреслює Джус.

В українців старі радянські МіГ-29, винищувачі Су-27, штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24. У ворога новіші Су-30 і Су-35 випуску 2000-років і з солідним озброєнням. Вони можуть запускати ракети на 110 і 200 км.

Часом, здається, що ти камікадзе

Джус пояснює, що наші радари були придумані ще 40 років тому і вони не дають можливості конкурувати з російськими. У ворога вони не найкращі у світі, але трохи кращі за українські.

"У нас на озброєнні тільки напівактивні головки самонаведення для ракет повітря-повітря, що це означає на пальцях - після пуску ракети на великій відстані, я повинен її супроводжувати, підсвічувати своїм бортовим радаром, аж до моменту попадання її в ціль, а у нашого ворога ракети з активною головкою самонаведення – це означає, що він її пускає, вона летить автономно, а він в цей час може оборонятися, йти на базу. Ти летиш, супроводжуючи свою ракету по ньому, на зустріч ракети, що летить в тебе.... Це і дає відчуття, що ти камікадзе", - розповідає Джус.

Вони себе переоцінили

Пілот винищувача пояснив, чому Росія не змогла завоювати перевагу в повітрі, хоча у них кращі літаки і їх більше.

"Вони себе дуже сильно переоцінили та недооцінили наші можливості. Ми захищаємо нашу країну, міста, сім'ю. Самі придумували тактичні прийоми, штуки, щоб обдурити більш технологічного противника - це і спрацювало. Наші командири ставлять глобальне завдання, а як його виконувати, за якими маршрутами, прийомами... це ми вирішуємо. У той час як росіяни тупо виконують накази, навіть якщо вони абсолютно смертельні для них", - пояснив Джус.

Нам потрібні сучасні літаки

Український льотчик зазначає, що нам потрібні більш сучасні літаки. У пріоритеті - F16, це найпопулярніша платформа 4-го покоління. Вони найоптимальніші, а нам потрібні не тільки якість, але і кількість.

Такі літаки можуть подавляти протиповітряну оборону противника. Зараз у світі є понад 4 тисячі таких літаків, і вони стоять на озброєнні у 25 країнах.

"F16 набагато більший і по суті є певним конструктором, на який можна закидати різне обладнання, зброю - тобто, купуючи стару платформу на нього можна повний фарш докупити та мати сучасний літак", - пояснив льотчик.

Зараз палата представників Конгресу США затвердила фінансування підготовки українських пілотів на американських винищувачах, виділивши на це 100 млн доларів.

Джус каже, що разом з американцями вони прийшли до висновку, що на перепідготовку льотчиків потрібно від 3 до 6 місяців.

А з отриманням таких бойових літаків війна зміниться кардинально.

"Ми значно знизимо наші втрати, ми захистимо міста від постійного ракетного терору, і придбаємо можливості для ефективного контрнаступу, зможемо боротися з їх ППО і зможемо наносити високоточні удари сучасною високоточною зброєю", - вважає Джус.

До речі, раніше ми розповідали про те, що український пілот за перші 30 годин війни збив шість ворожих літаків.

А ще ми писали про те, що пілот ЗСУ розкрив деталі надсекретних польотів на Азовсталь у Маріуполі.

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