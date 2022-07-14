Українські музиканти потрапили під ракетний обстріл у Вінниці: що відомо

Під час ракетного обстрілу в центрі міста опинилися учасники команд артистів ROXOLANA і LAUD - на вечір був запланований благодійний концерт в Будинку офіцерів у Вінниці.

За словами артистки, команди музикантів отримали поранення. Двох людей у важкому стані госпіталізували й пізніше ROXOLANA повідомила, що один з них загинув, а другий продовжує боротися за життя в операційній.

"Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув, Андрій у важкому стані продовжує боротися за життя в операційній. Всі концерти, звичайно ж, скасовані. Ми молимося за їхнє життя і життя тих, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо", - повідомила артистка.

Музиканти сьогодні ввечері планували провести благодійний концерт і всі кошти відправити на ЗСУ.

"Сьогодні у нас мав бути концерт у Вінниці, в тому самому будинку офіцерів. Всі квитки були розпродані. Весь прибуток повинен був піти ВСУ. Велика частина команди ROXOLANA перебувала в центрі Вінниці, зараз люди знаходяться в лікарні, один хлопець загинув, ще одна людина в реанімації. Просто слів немає", - розповіла PR-директор артистки Наталія Ясура.