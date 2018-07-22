Лікар розвіяв міфи про поширену звичку людей, які прагнуть схуднути

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Доктор назвав самообдуренням звичку ходити пішки по сходах в цілях схуднення

Віктор Досенко, завідувач відділенням Інституту фізіології імені А. А. Богомольця НАН України, назвав поширену звичку людей, які сидять на дієті, самообманом. Про це повідомляє онлайн-видання "Експрес".

За словами вченого, багато з тих, хто хоче схуднути думають так: "не встояв перед зайвої цукеркою або тістечком – відмовився від ліфта і йдеш пішки на дев'ятий поверх". Ці люди сповнені впевненості в тому, що подібна фізичне навантаження зможе компенсувати їх переїдання. Однак Віктор Досенко відкрито назвав це "дуже поширеним самообманом".

За словами лікаря, калорії, які потрапляють в організм разом з простими вуглеводами, дуже швидко засвоюються і осідають в жирових депо. А звідти організм бере енергію в останню чергу, і щоб задіяти ці запаси потрібно регулярне рух.

Згідно з останніми науковими дослідженнями, для підтримки організму в правильному режимі дорослому і здоровій людині достатньо чотирьох годин бігу підтюпцем на тиждень, а це – приблизно півгодини на день.

до Речі, раніше вчені розвіяли міф про користь ранкової кави.

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