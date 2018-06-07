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Не перевантажуй тіло! Фітнес-тренер Аніта Луценко попередила, в яких випадках слід відмовитися від тренувань

STYLERКраса і здоров'я        07.06.2018 - 15:03
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Також незабаром Аніта запустить челендж - 14 днів без цукру

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, яка дуже часто ділиться зі своїми підписниками корисними спортивними лайфхаками, акцентувала увагу, що в гонитві за красою часом слід робити паузи і прислухатися до свого тіла.

Так, на своїй Іnstagram-сторінці Луценка по пунктах пояснила, за яких обставин не потрібно себе зайвий раз завантажувати.

"Якщо я хворію, то хворію і не тренуюся! Якщо у мене температура, я не тренуюся! Якщо у мене спазми в животі на "червоні дні" – я не тренуюся! Якщо у мене болить коліно, стегно, поперек, шию заклинило – я не тренуюся! Бо інстинкт самозбереження ПОВИНЕН БУТИ! Чого і вам бажаю! Якщо тілу погано і воно болить, то не треба його вантажити", - рекомендує Аніта Луценко

Аніта Луценко

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фітнес-тренер закликає, в першу чергу, любити своє тіло і уважно ставитися до нього.

"Це як пральна машинка: зламалася, крекче, скрипить, вода виливається з усіх дірок, відключається від збоїв, а ви туди ще білизни і ще 5 прань на максимальній швидкості. Завжди можна полагодити, почекати і продовжити! Але тільки не нити! Хоча іноді теж можна, але не багато", - підсумувала Луценко.

Фітнес-тренер Аніта Луценко

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Зазначимо, Аніта Луценко разом з тренером Юлією Богдан запустили авторську програму для схуднення WOWBODY, яка, до речі, в цьому році відзначила своє 6-річчя. В честь такої події Аніта і Юлія організували спортивний флешмоб-конкурс, змусивши буквально всю країну стояти в планці. Так, для конкурсу необхідно було зробити фото в планці.

 

Юлія Богдан і Аніта Луценко (фото: instagram.com)

Часом виходили досить екстремальні знімки: на обриві, ескалаторі, і навіть на танку. Ці і багато інших фотографії можна переглянути за хештегом #wowbodyпланкавызов. Переможці визначались за кількістю лайків та отримали спортивні призи.

 

Деякі з учасників #wowbodyпланкавызов (фото: instagram.com)

І до речі, незабаром Аніта Луценко та команда WOWBODY знову запустять популярний челендж #14днейбезсладкого. Усім охочим пропонують на 14 днів відмовитися від солодкого, взятися за тренування і спостерігати, як тіло поступово стає підтягнутим.

Також рекомендуємо дізнатися топ-10 корисних порад від фітнес-тренера Аніти Луценко: про харчування, тренуваннях і схуднення до літа.

Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчуванні, тренуваннях і схуднення до літа (відео: STYLER.rbc.ua)

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Аніта Луценко, Фітнес тренер
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