"Він їсть піцу": в одному з київських супермаркетів помітили незвичайного порушника

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Літаючий порушник ласував піцою, на що адміністрація магазину ніяк не відреагувала

У супермаркеті "Велика кишеня" в одному зі спальних районів Києва був помічений голуб, який ласував випічкою, виготовленою для купівлі і подальшого вживання. Викриваюче відео було опубліковане у четвер, 19 липня в Уoutube-каналі pistonczyk з посиланням на "Los Solomas / Солом'янський район" в Facebook.

На відео видно, що птах незворушно прогулюється в лотку з випічкою, клює хлібобулочні вироби. Після цього вона злетіла до даху магазину.

"Велика кишеня", Кудряшова 1. Голуб ласує піцою, на зауваження адміністратора почула відповідь: ми знаємо. Була в шоці", – йдеться у підписі до ролика.

Відео: Київ. Голуб в супермаркеті їсть піцу (Уoutube.com/pistonczyk)

Важливо розуміти, що голуби, що мешкають на вулиці, харчуються відходами і підножним кормом, тому є переносниками сотні збудників різних бактеріальних, вірусних, грибкових, протозойних та гельмінтних захворювань. Деякі з цих інфекцій можуть представляти смертельну небезпеку.

Найбільш поширеними серед людей "голубиними" захворюваннями є: орнітоз, колібацельоз, гістоплазмоз, сальмонельоз, туберкульоз, бешиха, лістеріоз, туляремія, хвороба Ньюкасла, токсоплазмоз, криптококоз, а також гельмінтози: аскаридоз, цестодоз (ураження стрічковими черв'яками), капилляриоз та інші.

Нагадаємо, що у Тернопільській області в місті Кременець мешканці в одному з супермаркетів виявили цукерки, у яких кишать черви.

Відео: (video.rbc.ua)