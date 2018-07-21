"Он пиццу ест": в одном из киевских супермаркетов заметили необычного нарушителя

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Летающий нарушитель лакомился пиццей, на что администрация магазина никак не отреагировала

В супермаркете "Велика кишеня" в одном из спальных районов Киева был замечен голубь, который лакомился выпечкой, изготовленной для покупки и дальнейшего употребления. Обличающее видео было опубликовано в четверг, 19 июля в Уoutube-канале pistonczyk со ссылкой на "Los Solomas / Соломенский район" в Facebook.

На видео видно, что птица невозмутимо прогуливается в лотке с выпечкой, клевала хлебобулочные изделия. После этого она взлетела к крыше магазина.

"Велика кишеня", Кудряшова 1. Голубь лакомится пиццей, на замечания администратору услышала ответ: мы знаем. Была в шоке", – говорится в подписи к ролику.

Видео: Киев. Голубь в супермаркете ест пиццу (Уoutube.com/pistonczyk)

Важно понимать, что голуби, обитающие на улице, питаются отбросами и подножным кормом, потому являются переносчиками сотни возбудителей различных бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных и гельминтных заболеваний. Некоторые из этих инфекций могут представлять смертельную опасность.

Наиболее распространенными среди людей "голубиными" заболеваниями являются: орнитоз, колибацеллез, гистоплазмоз, сальмонеллез, туберкулез, рожа, листериоз, туляремия, болезнь Ньюкасла, токсоплазмоз, криптококкоз, а также гельминтозы: аскаридоз, цестодоз (поражение ленточными червями), капилляриоз и другие.

Напомним, что в Тернопольской области в городе Кременец жители в одном из супермаркетов обнаружили конфеты, которые кишат червями.

Видео: (video.rbc.ua)