"Стануть у пригоді завжди": Супрун закликала їсти якомога більше овочів

Фото: pixabay.com

За словами Супрун, овочі - надійний захист від багатьох хвороб

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців вживати овочі. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Супрун розповіла, що медичні експерти та лікарі з усього світу постійно заохочують додавати більше овочів до свого раціону. Наприклад, Британська Національна служба здоров'я (National Health Service, NHS) та Американське онкологічне товариство (American Cancer Society) радять щодня їсти 5 порцій овочів і фруктів. Одна порція - це 80 грамів.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

За її словами, овочі - надійний захист від багатьох хвороб.

"Багатий на овочі раціон зменшує ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету 2-го типу, ожиріння та деяких видів раку. Крім того, допомагає зменшити ризик утворення каменів у нирках та втрату кісткової тканини", - розповіла Уляна.

Учням та студентам глава МОЗ також радить вживати овочі, адже вони корисні для мозку.

Також вживання овочів допомагає запобігти важким хворобам.

"Антиоксиданти в складі овочів, протидіють пошкодженню клітин і допомагають запобігти атеросклерозу, хворобам Альцгеймера та Паркінсона", - відзначила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Крім того в. о. міністра стверджує, що овочі запобігають стресу.

"Через емоційне виснаження люди схильні переїдати. Проте багато овочів містять поживні речовини, а також жирні кислоти омега-3. Вони допомагають боротися з тривожністю і депресією", - сказала вона.

Вживання овочів допоможе тим, хто хоче привести себе в форму і схуднути.

"В овочах міститься клітковина, яка необхідна для швидкого насичення без шкідливих калорій. Водночас разом з овочами ви споживаєте більше корисних та поживних речовин", - говорить Уляна.

Для людей, які проводять багато часу за комп’ютером, овочі теж корисні – вони покращують зір та запобігають ризику появи хвороб очей. Наприклад, бета-каротин, що міститься у моркві, успішно бореться з макулярною дегенерацією сітківки й катарактою.

"Тож не забувайте їсти овочі за будь-якої зручної нагоди і будьте здорові", - підсумувала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Уляна Супрун дала корисні поради, що робити у випадку зараження сказом або після контакту з хворою твариною.

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