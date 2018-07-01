Сезонні овочі: експерти розповіли, які продукти потрібно купувати в липні

Фахівці сказали, від яких овочів і фруктів варто утриматися

Фахівці дали рекомендації про те, які саме овочі потрібно купувати в липні і як їх правильно вибирати. Про це повідомляє ТСН.

На думку експертів, в липні потрібно купувати листову капусту, кукурудзу, огірки, баклажани, часник, кабачки і помідори. А з ягід і фруктів – ківі, дині, персики, сливи, чорницю, вишню, ожину, кавун і фізаліс.

При покупці потрібно звертати увагу на те, як виглядає продукт. Вони повинні бути чистими і без недоліків.

На думку професора кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торговельно-економічного університету Олени Сидоренко, продукти не повинні мати і занадто ідеальний вигляд, так як виникає думка про те, що в них багато консервантів.

"Куплені за значні кошти красиві на вигляд фрукти часто виявляються не такими солодкими і соковитими, адже збираються в стані технічної стиглості. Тобто, ми бачимо хороший дозрілий плід, але до вживання він може бути непридатний", — пояснила Сидоренко.

Вона зазначила, що будь-який покупець має право вимагати у продавця декларацію виробника, у якому повинно бути зазначено звідки надійшла продукція і коли була зібрана.

"Раджу все-таки віддавати перевагу вітчизняному виробнику або купувати безпосередньо у фермерів, які збирають свою продукцію в поле та мінімально піддають її обробці", — зазначила професор.

Ще одним важливим фактором при покупці є місце продажу. У магазинах і супермаркетах є обов'язковий контроль і експлуатаційний дозвіл, а от на лотках біля дороги швидше за все немає, і покупець повинен вирішувати сам, чи він хоче ризикнути.

При покупці ягід потрібно звертати на наявність плодоніжки. Візуально, очищені ягоди виглядають краще, але вони швидше псуються.

Всі овочі, фрукти і ягоди обов'язково потрібно мити, щоб уникнути харчових отруєнь, а також інших захворювань.

Відео: Як правильно мити овочі (ТСН)

Експерти рекомендують утриматися від деяких продуктів, які вже з'явилися в продажу, так як їх час підійде тільки в серпні. Такими продуктами є перець, морква, селера пахуча, зелена квасоля, деякі сорти яблук і малина.

Також до цього списку варто додати персики і баштанні культури, так як в липні найчастіше відзначається отруєння саме цими продуктами.

Фото: Сезонність овочів і фруктів (ТСН)

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