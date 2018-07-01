Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сезонні овочі: експерти розповіли, які продукти потрібно купувати в липні

STYLERКраса і здоров'я        01.07.2018 - 15:16
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Фахівці сказали, від яких овочів і фруктів варто утриматися

Фахівці дали рекомендації про те, які саме овочі потрібно купувати в липні і як їх правильно вибирати. Про це повідомляє ТСН.

На думку експертів, в липні потрібно купувати листову капусту, кукурудзу, огірки, баклажани, часник, кабачки і помідори. А з ягід і фруктів – ківі, дині, персики, сливи, чорницю, вишню, ожину, кавун і фізаліс.

При покупці потрібно звертати увагу на те, як виглядає продукт. Вони повинні бути чистими і без недоліків.

На думку професора кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Київського національного торговельно-економічного університету Олени Сидоренко, продукти не повинні мати і занадто ідеальний вигляд, так як виникає думка про те, що в них багато консервантів.

"Куплені за значні кошти красиві на вигляд фрукти часто виявляються не такими солодкими і соковитими, адже збираються в стані технічної стиглості. Тобто, ми бачимо хороший дозрілий плід, але до вживання він може бути непридатний", — пояснила Сидоренко.

Вона зазначила, що будь-який покупець має право вимагати у продавця декларацію виробника, у якому повинно бути зазначено звідки надійшла продукція і коли була зібрана.

"Раджу все-таки віддавати перевагу вітчизняному виробнику або купувати безпосередньо у фермерів, які збирають свою продукцію в поле та мінімально піддають її обробці", — зазначила професор.

Ще одним важливим фактором при покупці є місце продажу. У магазинах і супермаркетах є обов'язковий контроль і експлуатаційний дозвіл, а от на лотках біля дороги швидше за все немає, і покупець повинен вирішувати сам, чи він хоче ризикнути.

При покупці ягід потрібно звертати на наявність плодоніжки. Візуально, очищені ягоди виглядають краще, але вони швидше псуються.

Всі овочі, фрукти і ягоди обов'язково потрібно мити, щоб уникнути харчових отруєнь, а також інших захворювань.

Відео: Як правильно мити овочі (ТСН)

Експерти рекомендують утриматися від деяких продуктів, які вже з'явилися в продажу, так як їх час підійде тільки в серпні. Такими продуктами є перець, морква, селера пахуча, зелена квасоля, деякі сорти яблук і малина.

Також до цього списку варто додати персики і баштанні культури, так як в липні найчастіше відзначається отруєння саме цими продуктами.

Фото: Сезонність овочів і фруктів (ТСН)

До речі, експерт шокував інформацією про їжу на українських пляжах.

5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали

Геть сколіоз: МОЗ показало, як позбавитися від болю в спині (відео) Лікарі розповіли, чи можна пити воду під час їжі
Теги: здоров'я, еда, эксперты
"Відчуй себе у Венеції": відео підтопленого Києва викликало ажіотаж в мережі (відео)
"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)
"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)
Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся