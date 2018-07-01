Сезонные овощи: эксперты рассказали, какие продукты нужно покупать в июле

Специалисты сказали, от каких овощей и фруктов стоит воздержаться

Специалисты дали рекомендации о том, какие овощи нужно покупать в июле и как их правильно выбирать. Об этом сообщает ТСН.

По мнению экспертов, в июле нужно покупать листовую капусту, кукурузу, огурцы, баклажаны, чеснок, кабачки и помидоры. А из ягод и фруктов – киви, дыню, персики, сливы, чернику, вишню, ежевику, арбуз и физалис.

При покупке нужно обращать внимание на то, как выглядит продукт. Они должны быть чистыми и без недостатков.

По мнению профессора кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елены Сидоренко, продукты не должны иметь и слишком идеальный вид, так как возникает мысль о том, что в них много консервантов.

"Купленные за значительные средства красивые на вид фрукты часто оказываются не такими сладкими и сочными, ведь собираются в состоянии технической зрелости. То есть, мы видим хороший созревший плод, но к употреблению он может быть непригоден", — объяснила Сидоренко.

Она отметила, что любой покупатель имеет право потребовать у продавца декларацию производителя, в которой должно быть указано откуда поступила продукция и когда была собрана.

"Советую все-таки отдавать предпочтение отечественному производителю или покупать непосредственно у фермеров, которые собирают свою продукцию в поле и минимально подвергают ее обработке", — отметила профессор.

Еще одним важным фактором при покупке является место продажи. В магазинах и супермаркетах есть обязательный контроль и эксплуатационное разрешение, а вот на лотках у дороги скорее всего нет, и покупатель должен решать сам, хочет ли он рискнуть.

При покупке ягод нужно обращать на наличие плодоножки. Визуально, очищенные ягоды выглядят лучше, но они быстрее портятся.

Все овощи, фрукты и ягоды обязательно нужно мыть, чтобы избежать пищевых отравлений, а также других заболеваний.

Видео: Как правильно мыть овощи (ТСН)

Эксперты рекомендуют воздержаться от некоторых продуктов, которые уже появились в продаже, так как их время подойдет только в августе. Такими продуктами являются перец, морковь, сельдерей пахучий, зеленая фасоль, некоторые сорта яблок и малина.

Также к этому списку стоит добавить персики и бахчевые культуры, так как в июле чаще всего отмечается отравления именно этими продуктами.

Фото: Сезонность овощей и фруктов (ТСН)

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