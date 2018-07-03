Вчені з'ясували, скільки алкогольних пиятик може витримати серце

Медики вважають, що існує безпечна доза алкоголю

Американські вчені прийшли до висновку, що молодий організм не здатний пережити алкогольні вечірки без наслідків, якщо вони відбуваються частіше одного разу на місяць. Про це повідомляється в результатах дослідження, опублікованих в журналі Journal of the American Heart Association.

Медики зібрали інформацію про 4710 людей у віці від 18 до 35 років і вивчили, як часто і скільки кожен з них вживав алкоголь. Виявилося, що якщо людина влаштовувала п'янку кілька разів на місяць, випиваючи більше п'яти порцій алкоголю за раз, то у нього значно підвищувався кров'яний тиск і рівень цукру в крові.

Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photo)

Таким чином, вчені з'ясували, яка доза алкоголю є безпечною і дозволить звести ризики до мінімуму. Це 1-2 порції алкоголю для чоловіків і одна – для жінок. При цьому, слід вважати за одну порцію 350 грам пива, 100 грам вина або 40 грамів міцних спиртних напоїв.

Медики вважають, що найкращим вибором буде повна відмова від алкоголю в молодому віці. Це стане найкращою профілактикою серцево-судинних захворювань.

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