Лікарі розповіли, чи можна пити воду під час їжі

Медики впевнені, що потрібно пити, коли хочеться

Лікарі розповіли, шкідливо пити воду під час прийому їжі. Про це повідомляє МОЗ.

"Споживати достатньо рідини важливо людям будь-якого віку. Пити слід тоді, коли ми відчуваємо спрагу, незалежно від прийомів їжі", - запевняють медики.

За словами лікарів, єдиної норми споживання води не існує, оскільки потреба в гидрации залежить від температури і вологості середовища, а також активності, фізичного стану та їжі, яку вживає людина.

Тіло дітей містить більше води, тому їм радять пити протягом всього дня, особливо під час активних ігор або занять спортом.

"Їжу можна запивати водою, а можна і не пити. Головне правило - пити, коли хочеться", - додали лікарі.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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