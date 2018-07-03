"Ви не маєте платити за ці послуги": що змінилося в українській медицині з 1 липня

З'явився список безкоштовних медичних послуг

Днями у МОЗ оприлюднили перелік послуг первинної медичної допомоги, які є безкоштовними і гарантовані державою. Серед них – вакцинації, профілактичні огляди, оформлення довідок, невідкладна допомога, деякі аналізи та дослідження.

Перелік послуг представники МОЗ оприлюднили на сайті Міністерства та під час прес-конференції у Кризовому Медіа-центрі в Києві.

З 1 липня почав діяти наказ МОЗ №504 від 19 березня 2018 року, який визначає чіткий перелік послуг первинної медичної допомоги, за які починає платити НСЗУ (Національна служба здоров'я України – ред.).

За два тижні заклади почнуть отримувати гроші за пацієнтів

"Сьогодні нарешті можемо офіційно сказати, що в Україні запрацював принцип "гроші ходять за пацієнтом". До середини липня 161 медичний заклад отримає перші оплати від Національної Служби Здоров'я за єдиними тарифами за надання чіткого пакету послуг первинної медичної допомоги", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона нагадала, що у квітні цього року почалася Національна кампанія "Лікар для кожної сім'ї", і відтепер кожен українець може сам вибирати собі лікаря – терапевта, сімейного лікаря або педіатра.

За цей період до липня 2018 року свого лікаря вибрав кожен четвертий українець: загалом за 3 місяці кампанії своїх лікарів обрали понад 10 800 000 українців. Також стало відомо, що майже 200 000 декларацій про вибір лікаря щодня подають по всій країні.

Фото: Послуги, які будуть безкоштовними (moz.gov.ua)

"Ми вважаємо, що це найкраща ілюстрація того, що Україна готова до цих змін. Всі ми бачили оголошення на стінах лікарень чи будинків про те, де саме можна підписати декларації з лікарями. Люди не повинні йти і шукати допомоги, коли захворіють. Вони повинні мати кожен свого лікаря, до якого можна звернутись за допомогою, поставити йому питання. Вперше за багато років система охорони здоров'я пішла до людей", - додала Супрун.

Вона навела кілька цитат із листів – пацієнтів і лікарів, які пишуть їй на Facebook. Зокрема, про те, що один із лікарів вже набрав максимальну кількість пацієнтів і просить збільшити кількість декларацій, які можна підписати, бо в його місті близько 2500 пацієнтів хочуть записатися саме до нього.

"Ось такі повідомлення ми отримуємо кожного дня. І це дуже показова ситуація. Отримуючи такі листи, ми дуже радіємо. Хочу звернутися всіх медиків. Ви робите велику і дуже важливу роботу. Дякую, що ви включилися в роботу і дбаєте про надання послуг своїм пацієнтам", - додала Супрун.

Які послуги на "первинці" будуть безкоштовними?

Тепер на рівні первинної медичної допомоги до безкоштовного пакету послуг входять такі аналізи і дослідження: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, вимірювання артеріального тиску, ЕКГ, вимірювання ваги, зросту, окружності талії, швидкий тест на вагітність, швидкі тести на вірусні гепатити, на ВІЛ, швидкий тест на тропонін.

Інші аналізи виконуватимуть за направленням лікаря у закладах спеціалізованої допомоги.

Фото: Обстеження варто проходити регулярно (moz.gov.ua)

Паліативна та невідкладна допомога також лишаться безкоштовними. Лікарі безкоштовно видаватимуть потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення на проходження медико-соціальної експертизи тощо. Кількість візитів до лікаря не обмежена, а проконсультуватись зі своїм лікарем можна буде також у вихідні та святкові дні. Також безкоштовною є виписка рецептів на ліки, зокрема – за програмою "Доступні ліки".

За бажанням вагітної сімейний лікар або терапевт може вести неускладнену вагітність. Медик може взяти вагітну на облік до 12 тижнів. Якщо є необхідність, вагітну він може скерувати до акушера-гінеколога.

Після народження дитини педіатр чи сімейний лікар проводитиме планові огляди, які є обов’язковими, коли дитина здорова. У перший рік життя дитині мають провести 10 оглядів у лікаря і 6 оглядів у медсестри. Також – два огляди у другий рік та один огляд у третій рік.

Які щеплення робитимуть безкоштовно?

За словами Уляни Супрун, всі щеплення які входять у календар щеплень, будуть безоплатними.

"Щодо вакцинації за календарем щеплень. Це відбувається безкоштовно на первинній ланці. Вакцину для нас закуповує Дитячий фонд ЮНІСЕФ, всі вакцини – перевірені, якісні і безпечні. Тому ми закликаємо вакцинуватися дорослих і вакцинувати своїх дітей", - пояснила вона.

Фото: "Ви не маєте платити за ці послуги. Вони є безкоштовними, бо за них оплачує НСЗУ тими коштами, які є у держбюджеті на охорону здоров'я" - Уляна Супрун (moz.gov.ua)

Безкоштовно в Україні вакцинуватимуть від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, кашлюку, гепатиту В, гемофільної інфекції.

"Всі ці послуги оплачені державою і податками. Ви не маєте платити за ці послуги. Вони є безкоштовними, бо за них оплачує НСЗУ тими коштами, які є у держбюджеті на охорону здоров'я. Якщо заклад чи лікар вимагають від вас гроші, ви маєте звернутися до НСЗУ або на гарячу лінію уряду і там подати скаргу. Тоді ми зможемо прослідкувати, які заклади охорони здоров'я не дотримуються правил", - додала Супрун.

Обмеження медичної допомоги з 1 липня виявилося фейком

Кілька тижнів тому почала поширюватися інформація про те, ніби з 1 липня ті, хто не підписав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, отримуватимуть тільки невідкладну допомогу, а до інших лікарів потрапити не зможуть. Ця інформація виявилася неправдивою.

У МОЗ підкреслюють, що право на медичне обслуговування гарантується Конституцією та іншими законами України. Із 1 липня українці й надалі зможуть отримати медичну допомогу в будь-якому лікувальному закладі навіть тоді, коли декларацію вони не підписали.

До кінця 2018 року, крім 370 гривень, які отримуватимуть заклади на тих пацієнтів, що підписали декларацію, держава також виділятиме по 240 гривень на пацієнта, який проживає на території обслуговування закладу, але декларацію із лікарем ще не підписав. Тобто, за словами Супрун, до кінця 2018 року на час перехідного періоду лікарні будуть і далі отримувати кошти за всіх пацієнтів – і за тих, які підписали декларації, і за тих, які не підписали.

Фото: Доступ до лікування матимуть і ті, хто не підписав декларацію зі своїм лікарем (moz.gov.ua)

"Хочу всіх заспокоїти: кожен матиме доступ до лікарів. Але ми заохочуємо, щоб ви підписали декларацію, бо тоді лікар отримуватиме не 240 гривень за кожного пацієнта, а майже вдвічі більше", - підкреслила в.о. міністра.

Області-лідери і аутсайдери медреформи

У МОЗ кажуть, що за час дії кампанії з підписання декларацій побачили, що хід і темпи реформ не залежать від того, місто це чи село. Там, де є бажання місцевої влади і лікарів, реформа йде успішно навіть у віддалених селах і районах. А там, де до змін не дуже хочуть долучатися, процес гальмується.

"Ми чітко бачимо: де включилася місцева влада і підтримує реформи, там лікарі мають усю необхідну комп’ютерну техніку і оснащення, яке треба для підписання декларацій. Загалом кампанія йде нерівномірно. Є лідери і є аутсайдери. Один із лідерів - Вінницька область. Там декларацію зі своїм лікарем підписав майже кожен другий. Також Полтавська, Харківська область гарно працюють. А найменше підписаних декларацій – в Сумській, Закарпатській, Одеській, Запорізькій областях. Та й у тих областях останнім часом активізувалися", - сказала Уляна Супрун.

Фото: Ряд нових змін, які чекають на українців (moz.gov.ua)

За її словами, важливо щоб місцева влада включалася у реформу і забезпечувала лікарні оснащенням за рахунок місцевих бюджетів. Також - щоб у місцевих радах проголосували за автономізацію медзакладу. Тоді вони зможуть підписати договір з НСЗУ і почати отримувати кошти напряму за кожного пацієнта.

"Фінансування вже відбувається, користуйтеся тими послугами, не само лікуйтеся, вакцинуйтеся, йдіть до своїх лікарів. Це найбільш дієвий спосіб зробити так, щоб ми менше хворіли, а коли захворіємо – мали до кого звернутися. Ще є багато хороших лікарів, з якими ви ще можете підписати декларацію. Зміни вже відбуваються, і повернення до старої недієвої системи вже стане неможливим", - підкреслила Уляна Супрун.

"Де є бажання, там можливості знаходяться"

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк підписав декларацію із лікарем якраз днями, 2 липня.

За його словами, перед підписанням декларації трохи хвилювався.

Фото: Заступник міністра Павло Ковтонюк нещодавно підписав декларацю із сімейним лікарем (moz.gov.ua)

"Встав вранці, пішов підписав декларацію з сімейним лікарем. Чесно кажучи, трохи переживав. Бо ходять розмови, що він хороший лікар, і думав, що у нього не залишиться місць. Але місця були. Про лікаря я дізнався від знайомих, питав людей. Пошуки зайняли у мене кілька місяців. Це молодий лікар, 27 років, але має хорошу репутацію у Солом'янському районі Києва. Моя дружина записалася до іншого лікаря. Ми тепер зможемо порівнювати і ділитися враженнями", - розповідає він.

За його словами, мати доступ до свого лікаря у вихідний і святковий дкнь – це мінімальні сервісні вимоги, які висуває МОЗ до закладів первинної допомоги.

"Ми бачимо, що це виконується і в селах. Де є бажання, там можливості знаходяться. Багато закладів ідуть далі і впроваджують багато і інших цікавих речей. Наприклад, відкриту рецепцію замість віконечка. Це відкритий стіл, де вас приймають і спілкуються з вами відкрито. Ми також радимо запровадити зони очікування, щоб пацієнтам не стояти в коридорі. Третя річ – це місця для дитячих візків. Обурює, коли кажуть, що із дитячими візками не можна. Тому зміни будуть і надалі", - сказав Ковтонюк.

Раніше Супрун розповіла, як убезпечити себе від підробок при покупці ліків.