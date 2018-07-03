"Вы не должны платить за эти услуги": что изменилось в украинской медицине с 1 июля

Появился список бесплатных медицинских услуг

На днях в Минздраве обнародовали перечень услуг первичной медицинской помощи, которые являются бесплатными и гарантированные государством. Среди них – вакцинации, профилактические осмотры, оформление справок, неотложная помощь, некоторые анализы и исследования.

Перечень услуг представители Минздрава обнародовали на сайте Министерства и во время пресс-конференции в Кризисном Медиа-центре в Киеве.

С 1 июля начал действовать приказ Минздрава №504 от 19 марта 2018 года, который определяет четкий перечень услуг первичной медицинской помощи, за которые начинает платить НСЗУ (Национальная служба здоровья України – ред.).

Через две недели учреждения начнут получать деньги за пациентов

"Сегодня, наконец, можем официально сказать, что в Украине заработал принцип "деньги ходят за пациентом". До середины июля 161 медицинское учреждение получит первые оплаты от Национальной Службы Здоровья по единым тарифам за предоставление четкого пакета услуг первичной медицинской помощи", - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она напомнила, что в апреле этого года началась Национальная кампания "Врач для каждой семьи", и отныне каждый украинец может сам выбирать себе врача – терапевта, семейного врача или педиатра.

За этот период до июля 2018 года своего врача выбрал каждый четвертый украинец: всего за 3 месяца кампании своих врачей выбрали более 10 800 000 украинцев. Также стало известно, что почти 200 000 деклараций о выборе врача ежедневно подают по всей стране.

Фото: Услуги, которые будут бесплатными (moz.gov.ua)

"Мы считаем, что это лучшая иллюстрация того, что Украина готова к этим изменениям. Все мы видели объявления на стенах больниц или домов о том, где именно можно подписать декларации с врачами. Люди не должны идти и искать помощи, когда заболеют. Они должны иметь своего врача, к которому можно обратиться за помощью, задать ему вопросы. Впервые за много лет система здравоохранения пошла к людям", - добавила Супрун.

Она привела несколько цитат из писем пациентов и врачей, которые пишут ей в Facebook. В частности, о том, что один из врачей уже набрал максимальное количество пациентов и просит увеличить количество деклараций, которые можно подписать, так как в его городе около 2500 пациентов хотят записаться именно к нему.

"Вот такие сообщения мы получаем каждый день. И это очень показательная ситуация. Получая такие письма, мы очень радуемся. Хочу обратиться ко всем медикам. Вы делаете большую и очень важную работу. Спасибо, что вы включились в работу и заботитесь о предоставлении услуг своим пациентам", - добавила Супрун.

Какие услуги на "первичке" будут бесплатными?

Теперь на уровне первичной медицинской помощи в бесплатный пакет услуг входят следующие анализы и исследования: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, ЭКГ, измерение веса, роста, окружности талии, быстрый тест на беременность, быстрые тесты на вирусные гепатиты, на ВИЧ, быстрый тест на тропонин.

Другие анализы будут выполнять по направлению врача в учреждениях специализированной помощи.

Фото: Обследование стоит проходить регулярно (moz.gov.ua)

Паллиативная и неотложная помощь также останутся бесплатными. Врачи бесплатно будут выдавать нужную справку, лист нетрудоспособности, направление на прохождение медико-социальной экспертизы и прочее. Количество визитов к врачу не ограничено, а проконсультироваться со своим врачом можно будет также в выходные и праздничные дни. Также бесплатной является выписка рецептов на лекарства, в частности – по программе "Доступные лекарства".

По желанию беременной семейный врач или терапевт может вести неосложненную беременность. Медик может взять беременную на учет до 12 недель. Если есть необходимость, беременную он может направить к акушеру-гинекологу.

После рождения ребенка педиатр или семейный врач будет проводить плановые осмотры, которые являются обязательными, когда ребенок здоров. В первый год жизни ребенку предстоит провести 10 осмотров у врача и 6 осмотров в медсестры. Также – два осмотра во второй год и один осмотр в третий год.

Какие прививки будут делать бесплатно?

По словам Ульяны Супрун, все прививки, которые входят в календарь прививок, будут бесплатными.

"Относительно вакцинации по календарю прививок. Это происходит бесплатно на первичном звене. Вакцину для нас закупает Детский фонд ЮНИСЕФ, все вакцины – проверенные, качественные и безопасные. Поэтому мы призываем вакцинироваться взрослых и вакцинировать своих детей", - пояснила она.

Фото: "Вы не должны платить за эти услуги. Они являются бесплатными, потому что за них оплачивает НСЗУ теми средствами, которые есть в госбюджете на здравоохранение" - Ульяна Супрун (moz.gov.ua)

Бесплатно в Украине будут вакцинировать от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, коклюша, гепатита В, гемофильной инфекции.

"Все эти услуги оплачены государством и налогами. Вы не должны платить за эти услуги. Они являются бесплатными, потому что за них оплачивает НСЗУ теми средствами, которые есть в госбюджете на здравоохранения. Если учреждение или врач требуют от вас деньги, вы должны обратиться к НСЗУ или на горячую линию правительства и там подать жалобу. Тогда мы сможем проследить, какие учреждения здравоохранения не придерживаются правил", - добавила Супрун.

Ограничение медицинской помощи с 1 июля оказалось фейком

Несколько недель назад начала распространяться информация о том, будто с 1 июля те, кто не подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, будут получать только неотложную помощь, а к другим врачам попасть не смогут. Эта информация оказалась неправдивой.

В Минздраве подчеркивают, что право на медицинское обслуживание гарантируется Конституцией и другими законами Украины. С 1 июля украинцы и в дальнейшем смогут получить медицинскую помощь в любом лечебном заведении даже тогда, когда они не подписали декларацию.

До конца 2018 года, кроме 370 гривен, которые будут получать учреждения на подписавших декларацию пациентов, государство также будет выделять по 240 гривен на пациента, который проживает на территории обслуживания учреждения, но декларацию с врачом еще не подписал. То есть, по словам Супрун, до конца 2018 года на время переходного периода больнице будут и дальше получать средства за всех пациентов – и тех, которые подписали декларации, и за тех, которые не подписали.

Фото: Доступ к лечению будут иметь и те, кто не подписал декларацию со своим врачом (moz.gov.ua)

"Хочу всех успокоить: каждый будет иметь доступ к врачам. Но мы призываем, чтобы вы подписали декларацию, потому что тогда врач будет получать не 240 гривен за каждого пациента, а почти вдвое больше", - подчеркнула и.о. министра.

Области-лидеры и аутсайдеры медреформы

В Минздраве за время действия кампании по подписанию деклараций увидели, что ход и темпы реформ не зависят от того, город это или село. Там, где есть желание местной власти и врачей, реформа идет успешно даже в отдаленных селах и районах. F nам, где изменений не очень хотят вступать, процесс тормозится.

"Мы четко видим: где включилась местная власть и поддерживает реформы, там врачи имеют всю необходимую компьютерную технику и оснащение, которое нужно для подписания деклараций. В целом кампания идет неравномерно. Есть лидеры и есть аутсайдеры. Один из лидеров - Винницкая область. Там декларацию со своим врачом подписал почти каждый второй. Также Полтавская, Харьковская область хорошо работают. А меньше всего подписанных деклараций – в Сумской, Закарпатской, Одесской, Запорожской областях. Да и в тех областях в последнее время активизировались", - сказала Ульяна Супрун.

Фото: Ряд новых изменений, которые ждут украинцев (moz.gov.ua)

По ее словам, важно, чтобы местная власть включалась в реформу и обеспечивала больницы оснащением за счет местных бюджетов. Также - чтобы в местных советах проголосовали за автономизацию медучреждения. Тогда они смогут подписать договор с НСЗУ и начать получать средства напрямую за каждого пациента.

"Финансирование уже проходит, пользуйтесь теми услугами, не занимайтесь самолечением, вакцинируйтесь, идите к своим врачам. Это самый действенный способ сделать так, чтобы мы меньше болели, а когда заболеем – чтобы было к кому обратиться. Еще есть много хороших врачей, с которыми еще вы можете подписать декларацию. Изменения уже происходят, и возвращение к старой недейственной системе уже станет невозможным", - подчеркнула Ульяна Супрун.

"Где есть желание, там и возможности находятся"

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк подписал декларацию с врачом как раз на днях, 2 июля.

По его словам, перед подписанием декларации немного волновался.

Фото: Заместитель министра Павел Ковтонюк недавно подписал декларацю с семейным врачом (moz.gov.ua)

"Встал утром, пошел подписал декларацию с семейным врачом. Честно говоря, немного переживал. Потому что ходят разговоры, что он хороший врач, и думал, что у него не останется мест. Но места были. О враче я узнал от знакомых, спрашивал людей. Поиски заняли у меня несколько месяцев. Это молодой врач, 27 лет, но имеет хорошую репутацию в Соломянском районе Киева. Моя жена записалась к другому врачу. Мы теперь сможем сравнивать и делиться впечатлениями", - рассказывает он.

По его словам, иметь доступ к своему врачу в выходной и праздничный дкнь – это минимальные сервисные требования, которые предъявляет Минздрав к учреждениям первичной помощи.

"Мы видим, что это выполняется и в селах. Где есть желание, там и возможности находятся. Многие учреждения идут дальше и внедряют много и других интересных вещей. Например, открытую рецепцию вместо окошка. Это открытый стол, где вас принимают и общаются с вами открыто. Мы также советуем ввести зоны ожидания, чтобы пациентам не стоять в коридоре. Третья вещь – это места для детских колясок. Возмущает, когда говорят, что с колясками нельзя. Поэтому изменения будут и в дальнейшем", - сказал Ковтонюк.

Ранее Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств.