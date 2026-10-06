Таро-гороскоп на 6 жовтня: головні прогнози для Стрільців, Раків та інших знаків Зодіаку

6 жовтня комусь доведеться відстоювати власні межі, а комусь - відпустити ситуацію. Розклад Таро підказує, які тенденції можуть визначати цей день для кожного знаку Зодіаку.
Styler розповідає, чого очікувати у вівторок.
Овен
Карта Таро: Імператор
6 жовтня вам варто взяти ситуацію під контроль і чітко визначити свої пріоритети. Не бійтеся проявляти рішучість, але пам’ятайте, що надмірна жорсткість може ускладнити спілкування з іншими.
Телець
Карта Таро: Ієрофант
День сприятливий для того, щоб спиратися на перевірені принципи та досвід людей, яким ви довіряєте. Не варто відкидати традиційні рішення лише заради бажання зробити все по-своєму.
Близнюки
Карта Таро: Шістка Мечів
Вам може знадобитися відійти від ситуації, яка давно забирає сили, і рухатися далі. 6 жовтня краще не триматися за минуле, якщо ви вже розумієте, що настав час змін.
Рак
Карта Таро: Місяць
Цього дня не все буде таким очевидним, як здається на перший погляд. Не поспішайте довіряти чуткам чи власним припущенням - краще дайте собі час розібратися у своїх почуттях.
Лев
Карта Таро: Сімка Жезлів
Вам доведеться відстоювати власну позицію або особисті межі. Не відмовляйтеся від своїх планів лише через тиск з боку інших, але й не витрачайте сили на суперечки без потреби.
Діва
Карта Таро: Поміркованість
6 жовтня для вас важливо зберігати спокій і не впадати в крайнощі. Спробуйте знайти баланс між роботою, відпочинком та особистими справами - саме поміркованість допоможе уникнути зайвого напруження.
Терези
Карта Таро: Лицар Кубків
День може принести приємне спілкування, теплу звістку або романтичний настрій. Будьте відкритими до щирих проявів почуттів і не бійтеся самі зробити крок назустріч людині, яка вам небайдужа.
Скорпіон
Карта Таро: Відлюдник
Вам може захотітися усамітнитися та побути наодинці зі своїми думками. Не сприймайте це як щось негативне: пауза допоможе краще зрозуміти себе та визначитися з подальшими кроками.
Стрілець
Карта Таро: Паж Жезлів
6 жовтня може з’явитися нова ідея, пропозиція або бажання спробувати щось незвичне. Не бійтеся проявити ініціативу - навіть невеликий перший крок здатен запустити цікаві зміни.
Козоріг
Карта Таро: Повішений
Не все цього дня розвиватиметься так швидко, як вам хотілося б. Замість того щоб тиснути на ситуацію, спробуйте подивитися на неї під іншим кутом і дозволити подіям трохи дозріти.
Водолій
Карта Таро: П’ятірка Жезлів
Можливі суперечки, конкуренція або зіткнення різних думок. Не кожен конфлікт вартий вашої енергії, тому обирайте, за що справді потрібно боротися, а де краще поступитися.
Риби
Карта Таро: Вісімка Мечів
Ви можете відчути, що опинилися в обмежених обставинах і не бачите хорошого виходу. Однак не поспішайте вважати ситуацію безнадійною: частина перешкод може існувати лише через страх або невпевненість.
Раніше Styler розповідав, що принесе цей тиждень за прогнозом астролога Катерини Соловйової.