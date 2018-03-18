Над Землею пронесеться магнітна буря: відома дата

Можливе погіршення самопочуття

У неділю, 18 березня, над Землею пронесеться магнітна буря. Про це повідомляє "Слово і Діло".

За прогнозами вчених, потужна магнітна буря накриє Землю в неділю, 18 березня. Ця буря стане вже третьою з початку року. Вчені повідомляють, що ця буря не буде найпотужнішою в цьому році. Її клас всього G1.

Проте, навіть буря такої сили здатна привести до збоїв в енергетичних системах та вплинути на роботу супутників та інших космічних апаратів, пов'язаних з мережами на землі.

Крім того, на широтах вище 60 градусів вчені очікують побачити полярні сяйва.

Магнітні бурі викликають у людей сильні головні болі, а також перепади артеріального тиску.

Медики радять у такі дні ретельніше стежити за своїм здоров'ям, особливо за коливаннями артеріального тиску. Тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань, рекомендується регулярно приймати відповідні препарати.

Наступні магнітні бурі очікуються в кінці місяця, 22 і 26 березня.

У такі дні медики радять пити більше рідини і берегти себе від небезпечних продуктів. Намагайтеся в такі дні добре висипатися. Не перевантажуйте організм надлишком кави, алкоголя, важкою їжею.

Геомагнітні бурі є одним з видів геомагнітної активності. Вони викликаються надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі. Геомагнітні бурі є проявом посилення кільцевого струму Землі, постійно існуючого в області радіаційних поясів Землі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в березні Україну накриють магнітні бурі.

У березні Україну накриють невеликі магнітні бурі. Це відбудеться 18, 22 і 26 березня. Відзначається, що невеликі порушення магнітосфери можливі 15, 16, 17 і 21 березня.