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Над Землей пронесется магнитная буря: известна дата

STYLERКрасота и Здоровье        18.03.2018 - 14:10
Фото: Магнитная буря (nasa.gov)
Фото: Магнитная буря (nasa.gov)

Возможно ухудшение самочувствия

В воскресенье, 18 марта, над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает "Слово и Дело".

По прогнозам ученных, мощная магнитная буря накроет Землю в воскресенье, 18 марта. Эта буря станет уже третьей с начала года. Ученые сообщают, что эта буря будет не самой мощной в этом году. Ее класс всего G1.

Однако, даже буря такой силы способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле.

Кроме того, на широтах выше 60 градусов ученые ожидают увидеть полярные сияния.

Магнитные бури вызывают у людей сильные головные боли, а также перепады артериального давления.

Медики рекомендуют в такие дни тщательнее следить за своим здоровьем, особенно за колебаниями артериального давления. Тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется регулярно принимать соответствующие препараты.

Следующие магнитные бури ожидаются в конце месяца, 22 и 26 марта.

В такие дни медики советуют пить больше жидкости и беречь себя от опасных продуктов. Старайтесь в такие дни хорошо высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей.

Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.

Напомним, мы ранее писали о том, что в марте Украину накроют магнитные бури.

В марте Украину накроют небольшие магнитные бури. Это произойдет 18, 22 и 26 марта. Отмечается, что небольшие возбуждения магнитосферы возможны 15, 16, 17 и 21 марта.

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Теги: магнитная буря, Магнитные бури, вспышка, полярное сияние
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