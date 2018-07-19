Жовтий стяг: на пляжах Затоки медики знайшли проблеми

Ілюстративне фото (pixabay)

В деяких місцях купатися не рекомендується

В Одеській області перевірили стан води на пляжах Одеси та Одеської області. Про це повідомляє "Сьогодні".

Лікарі провели дослідження води на пляжах Одеси та Одеської області. Зокрема, перевірка стосувалася міських пляжів Одеси, а також пляжів, розташованих в курортній зоні Затоки.

З'ясувалося, що практично всі пляжі в Одесі доступні для купання відпочиваючих. Морська вода на цих пляжах відповідає санітарно-мікробіологічними показниками МОЗ. А це означає, що там можна вивісити зелений прапор, який дозволяє купатися.

А ось кілька пляжів отримали жовтий прапор – на пляжах купатися не рекомендується. Мова йде про пляжі, які знаходяться в Білгород-Дністровському районі Одеської області, в курортній частині Затока.

Фахівці зафіксували там невідповідність морської води нормативами МОЗ. Найбільш небезпечними є пляжі Центрального і Сонячного районів селища Затока. В море, яке розташоване на цих курортних ділянках – купатися не рекомендується.

До речі, у Кирилівці відпочиваючі дівчину спіймали на парашуті, яку відносило у відкрите море.

В курортному селищі Кирилівка Запорізької області під час шторму дівчина каталася по Азовському морю на парашуті, прив'язаному мотузкою до водного мотоцикла. Сильні хвилі перекинули транспортний засіб і дівчину почало відносити у відкрите море.

Відео: РБК-Україна