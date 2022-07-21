10 буденних речей, від яких потрібно відмовитися для економії грошей

21 липня Національний Банк України знизив курс гривні до долара. Це вплине на ціни , які "поповзуть" вгору. Тому, можливо, нам потрібно задуматися над економією грошей. Насправді зробити це досить легко, якщо відмовитися від деяких буденних, але не дуже потрібних речей.

Styler зібрав список з 10 речей, від яких ви можете відмовитися без видимих для себе збитків, і при цьому заощадити кошти.

Почніть з оцінки того, на що ви витрачаєте щомісяця свій заробіток. Визначте обов'язкові витрати - проїзний на транспорт, оплата комунальних послуг, Оренда квартири й так далі.

Далі проаналізуйте свої інші витрати та подумайте, без чого ви абсолютно спокійно могли б обійтися. Наприклад, готувати більше домашньої їжі та рідше відвідувати кафе і ресторани. А вранці наливати каву в термочашку і не купувати її по дорозі.

Можливо, у вас є автомобіль і ви на ньому добираєтеся тільки на роботу і з роботи. Якщо є відповідний громадський транспорт, то чи є сенс витрачати стільки грошей на бензин?

Використовуйте автомобіль тільки тоді, коли вам це дійсно потрібно - для поїздки на природу з сім'єю, для закупівлі продуктів на тиждень вперед і так далі.

Ще один спосіб економити - це на дрібницях. Такі витрати складають від 10 до 150 гривень мало не щодня. І якщо ви від них відмовтеся, то особливих змін у вашому житті не відбудеться.

1. Імпульсивні покупки

Маркетинг будь-якого магазину або супермаркету побудований на тому, щоб ви витратили побільше грошей. Саме тому біля каси стоїть стільки стійок з жувальними гумками, шоколадками та льодяниками.

Ще один нюанс - розташування товарів по полицях. На рівні ваших очей і в досяжності руки стоїть те, що коштує дорожче. А ось недорогі товари зазвичай стоять на нижніх полицях і нагорі. Тому звертайте увагу на товари, які приховані від вашого погляду.

Ви по дорозі з роботи побачили гарне плаття або туфлі? Відмінно, відкладіть річ на пару днів і дайте час собі подумати, чи дійсно вам потрібна ця покупка.

2. Харчування поза домом

Ви звикли вранці купувати каву біля метро по дорозі на роботу. А в обідню перерву виходите в найближче кафе, бістро або йдете з колегами в піцерію. А ввечері призначаєте зустріч в ресторані за вечерею.

Час від часу такі витрати цілком виправдані. Але є сенс обмежити себе в таких витратах. Каву візьміть в термочашку вранці з дому, обід - з собою, а замість вечері в ресторані - прогулянка по парку або цілком демократична чашка чаю.

3. Вода в пляшці

Останнім часом стає модним носити з собою спеціальну пляшечку для води. І в цьому є сенс, тому, що таку воду ви завжди можете взяти з собою на роботу, на прогулянку або на подію.

Це позбавить вас від прогулянок до найближчого кіоску або магазину, щоб купити воду в пляшці кожен раз, коли на вас напала спрага. А ще заощадить пару сотень гривень на місяць.

4. Непотрібні послуги

Перевірте, на які послуги з щомісячною оплатою ви підписані й чим реально користуєтеся. Вимкніть те, чим ви не користуєтеся постійно. Це можуть бути підписки на якісь канали, програми, спорт і так далі.

Не варто витрачати гроші й на кабельне телебачення, якщо ви дивитеся один фільм на тиждень і у вас є інтернет.

У вас кілька телефонних номерів, але ви користуєтеся тільки одним? Відмовтеся від щомісячної оплати всіх трьох номерів.

5. Позбавтеся від кредитів

Використання кредитних карт - дуже зручна річ, особливо, якщо вам потрібно перекрити термінові витрати, а до зарплати далеко.

Але з часом такі витрати мають властивість накопичуватися, а відсотки по використанню кредиту починають тягнути чималу суму. І доводиться віддавати пару тисяч гривень банку на відсотки, при цьому сума боргу не зменшується.

Постарайтеся позбутися від таких кредитів і уріжте ліміт до мінімуму, щоб не було спокуси знову витратити гроші в борг.

6. Не женіться за брендами та модою

Наворочені кросівки від відомої фірми або сумочка в вартість третини вашої зарплати, покупка останньої моделі телефону кожні півроку-рік - подумайте, вам дійсно це потрібно? Кросівки відмінної якості, але іншого виробника обійдуться вам втричі дешевше.

У речах найголовніше - якість і функціональність, а не логотип відомого бренду. Тому є сенс купувати тільки те, що вам дійсно потрібно. І не варто озиратися на своїх друзів, які роблять дуже дорогі покупки - вам це точно не потрібно.

7. Ходіть в магазин зі списком

Раз на тиждень (або на місяць) робіть ревізію вдома. А потім складайте список необхідних покупок. Так ви позбудетеся від 5-ої пачки макаронів, 7-ої банки шампуню і непотрібних речей в побуті. І завжди будете знати, що вам дійсно потрібно купити в магазині.

При закупівлях в супермаркеті завжди купуйте строго за списком і тоді ваш чек не буде у два рази більше, ніж ви розраховували.

Відмовтеся від покупки напівфабрикатів, використовуйте акції та знижки - і ви зможете істотно заощадити на покупках продуктів і побутової хімії.

І навчіться складати список тих продуктів, які ви точно використовуєте і з'їсте протягом тижня, місяця або декількох днів. Щоб не довелося викидати через закінчення терміну придатності й, тому що продукти просто зіпсувалися.

І ще один лайфхак - ходіть в супермаркет ситими. Це дозволяє заощадити 10-15% витрат.

8. Економте на комунальних послугах

Перевірте всі крани та труби в будинку, вкрутіть енергозберігаючі лампочки та навчиться вимикати світло, коли він вам не потрібен.

Не ганяйте пральну машину щодня - накопичуйте прання для повного завантаження. Не вмикайте без особливої потреби електроприлади, які тягнуть багато електроенергії.

Якщо у вас стоїть котел або бойлер - не забувайте про регулярне чищення цих агрегатів. Це заощадить пристойну суму на їх використанні.

9. Плануйте свій відпочинок на вихідних

Заздалегідь продумуйте свій відпочинок з друзями або родиною і виділяйте на це певну суму. Зрозуміло, що не потрібно вираховувати чітко до копійки вартість квитків в кіно і попкорну, але обмежити бюджет все ж таки потрібно.

Це дозволить не спустити в один вихідний чверть вашої зарплати за кілька годин. Якщо ж ви зможете спланувати бюджет на всі розваги на весь місяць вперед - це стане приємним бонусом для вашого гаманця.

Обмеження бюджету для витрат на відпочинок дозволить вам вибрати більш оптимальні розваги та часом сімейний пікнік на березі водойми виявиться набагато приємніше, ніж пару годин в кінотеатрі.

10. Розставте правильно пріоритети

Всі витрати діляться на кілька категорій: необхідні, потрібні, можу і хочу. Всі необхідні речі повинні стояти в списку витрат в самому зверху - це те, без чого ви дійсно не зможете обійтися.

Далі йдуть потрібні витрати - це продукти, одяг, взуття, Побутова хімія, косметика, планова медицина. Це та категорія, де можна у чомусь економити.

Наступний список витрат - можу і хочу. І тут не завжди все збігається. Ви можете купити те, що дуже сильно хочете і витратити на це третину своєї зарплати. А можете відкласти частину в цьому місяці, а потім в наступному і купити без шкоди для бюджету.

Або відмовитися від такої покупки, тому що вона не несе функціональності й потрібна лише для відчуття радості. Перш ніж щось купити, завжди запитуйте себе: Чи дійсно мені це потрібно?