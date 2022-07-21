10 обыденных вещей, от которых нужно отказаться для экономии денег

21 июля Национальный Банк Украины снизил курс гривны к доллару. Это повлияет на цены , которые "поползут" вверх. Поэтому, возможно, нам нужно задуматься над экономией денег. На самом деле, сделать это довольно легко, если отказаться от некоторых обыденных, но не очень нужных вещей.

Styler собрал список из 10 вещей, от которых вы можете отказаться без видимого для себя ущерба, и при этом сэкономить средства.

Начните с оценки того, на что вы тратите ежемесячно свой заработок. Определите обязательные траты - проездной на транспорт, оплата коммунальных услуг, аренда квартиры и так далее.

Далее проанализируйте свои остальные траты и подумайте, без чего вы совершенно спокойно могли бы обойтись. Например, готовить больше домашней еды и реже посещать кафе и рестораны. А по утрам наливать кофе в термочашку и не покупать его по дороге.

Возможно, у вас есть автомобиль и вы на нем добираетесь только на работу и с работы. Если есть подходящий общественный транспорт, то есть ли смысл тратить столько денег на бензин?

Используйте автомобиль только тогда, когда вам это действительно нужно - для поездки на природу с семьей, для закупки продуктов на неделю вперед и так далее.

Еще один способ экономить - это на мелочах. Такие расходы составляют от 10 до 150 гривен чуть ли не ежедневно. И если вы от них откажитесь, то особых изменений в вашей жизни не произойдет.

1. Импульсивные покупки

Маркетинг любого магазина или супермаркета построен на том, чтобы вы потратили побольше денег. Именно поэтому возле кассы стоит столько стоек с жевательными резинками, шоколадками и леденцами.

Еще один нюанс - расположение товаров по полкам. На уровне ваших глаз и в досягаемости руки находится то, что стоит дороже. А вот недорогие товары обычно стоят на нижних полках и наверху. Поэтому обращайте внимание на товары, которые скрыты от вашего взгляда.

Вы по дороге с работы увидели красивое платье или туфли? Отлично, отложите вещь на пару дней и дайте время себе подумать, действительно ли вам нужна эта покупка.

2. Питание вне дома

Вы привыкли по утрам покупать кофе у метро по дороге на работу. А в обеденный перерыв выходите в ближайшее кафе, бистро или идете с коллегами в пиццерию. А вечером назначаете встречу в ресторане за ужином.

Время от времени такие расходы вполне оправданны. Но есть смысл ограничить себя в таких тратах. Кофе возьмите в термочашке утром из дома, обед - с собой, а вместо ужина в ресторане - прогулка по парку или вполне демократическая чашка чая.

3. Вода в бутылке

В последнее время становится модным носить с собой специальную бутылочку для воды. И в этом есть смысл, так как такую воду вы всегда можете взять с собой на работу, на прогулку или на мероприятие.

Это избавит вас от прогулок до ближайшего киоска или магазина, чтобы купить воду в бутылке каждый раз, когда на вас напала жажда. А еще сэкономит пару сотен гривен в месяц.

4. Ненужные услуги

Проверьте, на какие услуги с ежемесячной оплатой вы подписаны и чем реально пользуетесь. Отключите то, чем вы не пользуетесь постоянно. Это могут быть подписки на какие-то каналы, программы, спорт и так далее.

Не стоит тратить деньги и на кабельное телевидение, если вы смотрите один фильм в неделю и у вас есть интернет.

У вас несколько телефонных номеров, но вы пользуетесь только одним? Откажитесь от ежемесячной оплаты всех трех номеров.

5. Избавьтесь от кредитов

Использование кредитных карт - очень удобная вещь, особенно, если вам нужно перекрыть срочные расходы, а до зарплаты далеко.

Но со временем такие траты имеют свойство накапливаться, а проценты по использованию кредита начинают тянуть немалую сумму. И приходится отдавать пару тысяч гривен банку на проценты, при этом сумма долга не уменьшается.

Постарайтесь избавиться от таких кредитов и урежьте лимит до минимума, чтобы не было соблазна снова потратить деньги в долг.

6. Не гонитесь за брендами и модой

Навороченные кроссовки от известной фирмы или сумочка в стоимость трети вашей зарплаты, покупка последней модели телефона каждые полгода-год - подумайте, вам действительно это нужно? Кроссовки отличного качества, но другого производителя обойдутся вам в три раза дешевле.

В вещах самое главное - качество и функциональность, а не логотип известного бренда. Поэтому есть смысл покупать только то, что вам действительно нужно. И не стоит оглядываться на своих друзей, которые совершают очень дорогие покупки - вам это точно не нужно.

7. Ходите в магазин со списком

Раз в неделю (или в месяц) делайте ревизию дома. А потом составляйте список необходимых покупок. Так вы избавитесь от 5 пачки макарон, 7 банки шампуня и ненужных вещей в быту. И всегда будете знать, что вам действительно нужно купить в магазине.

При закупках в супермаркете всегда покупайте строго по списку и тогда ваш чек не будет в два раза больше, чем вы рассчитывали.

Откажитесь от покупки полуфабрикатов, используйте акции и скидки - и вы сможете существенно сэкономить на покупках продуктов и бытовой химии.

И научитесь составлять список тех продуктов, которые вы точно используете и съедите в течение недели, месяца или нескольких дней. Чтобы не пришлось выбрасывать из-за окончания срока годности и потому что продукты просто испортились.

И еще один лайфхак - ходите в супермаркет сытыми. Это позволяет сэкономить 10-15% расходов.

8. Экономьте на коммунальных услугах

Проверьте все краны и трубы в доме, вкрутите энергосберегающие лампочки и научитесь выключать свет, когда он вам не нужен.

Не гоняйте стиральную машину ежедневно - накапливайте стирку для полной загрузки. Не включайте без особой потребности электроприборы, которые тянут много электроэнергии.

Если у вас стоит котел или бойлер - не забывайте о регулярной чистке этих агрегатов. Это сэкономит приличную сумму на их использовании.

9. Планируйте свой отдых на выходных

Заранее продумывайте свой отдых с друзьями или семьей и выделяйте на это определенную сумму. Понятно, что не нужно высчитывать четко до копейки стоимость билетов в кино и попкорна, но ограничить бюджет все-таки нужно.

Это позволит не спустить в один выходной четверть вашей зарплаты за несколько часов. Если же вы сможете спланировать бюджет на все развлечения на весь месяц вперед - это станет приятным бонусом для вашего кошелька.

Ограничение бюджета для трат на отдых позволит вам выбрать более оптимальные развлечения и порой семейный пикник на берегу водоема окажется намного приятнее, чем пару часов в кинотеатре.

10. Расставьте правильно приоритеты

Все расходы делятся на несколько категорий: необходимые, нужные, могу и хочу. Все необходимые вещи должны стоять в списке расходов в самом верху - это то, без чего вы действительно не сможете обойтись.

Далее идут нужные расходы - это продукты, одежда, обувь, бытовая химия, косметика, плановая медицина. Это та категория, где можно в чем-то экономить.

Следующий список расходов - могу и хочу. И тут не всегда все совпадает. Вы можете купить то, что очень сильно хотите и потратить на это треть своей зарплаты. А можете отложить часть в этом месяце, а потом в следующем и купить без ущерба для бюджета.

Или отказаться от такой покупки, потому что она не несет функциональности и нужна лишь для ощущения радости. Прежде, чем что-то купить, всегда спрашивайте себя: Действительно ли мне это нужно?