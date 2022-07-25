1000 грн на день: де у Києві можна підзаробити прямо зараз

Підробіток тут і зараз на kabanchik.ua

Підробіток на цьому ресурсі особливий тим, що ви працюєте на звичайну людину, якій потрібні ваші навички, тобто не на фірму чи якусь компанію.

Спираючись на оголошення по Києву, що зараз активні на відомому порталі, ми підготували список роботи, за яку ви отримаєте гроші в той самий день.

Найбільше оголошень зараз у сфері будівництва та ремонту, більшість замовлень на:

укладення плитки та ламінату - від 400 до 8000 гривень

встановлення вікон - 1 600 гривень

монтажні роботи - від 1000 до 2000 гривень

послуги сантехніка - від 300 до 2000 гривень

послуги підсобника - від 200 до 1000 гривень

В цілому є дуже велика кількість різної роботи в цьому напрямі, й кожне оголошення має свої мінуси та переваги.

Також багато оголошень на тему ремонту техніки, починаючи від дрібної побутової, закінчуючи смартфонами та комп'ютерами, за таку роботу в середньому ви можете отримати від 500 до 2000 гривень.

Окремим розділом на сайті виділяється робота для програмістів. За створення сайтів різного рівня складності пропонують від 1 до 20 тисяч гривень, але звісно таку роботу складно назвати тут і зараз, адже зазвичай це справа не одно дня.

Головне, що вам потрібно зробити для вдалого заробітку, це зареєструватися на сайті та пропонувати свої послуги.

Підробіток тут і зараз на OLX

Оголошення про підробіток на OLX несе частіше за все систематичний характер, тобто робота на якусь фірму. Рідше зустрічаються оголошення, як от на "кабанчику" від звичайних людей. Врешті-решт, розгляньмо, що ж там пропонують:

вантажник - від 300 до 800 гривень

мерчандайзер - від 300 до 600 гривень

кур'єр - від 300 до 800 гривень

промоутер - від 100 до 600 гривень

ландшафтні роботи - від 400 до 1000 гривень

прибирання - від 200 до 600 гривень

Оголошень звісно дуже багато, але слід зазначити, що з підробітком зараз ситуація стала набагато складніша. Тому ретельно перевіряйте ті варіанти, які знаходите, бо часто трапляються шахраї.