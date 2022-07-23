ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

40-річна Брітні Спірс шокувала фанатів, опублікувавши 11 "оголеньок" за годину (фото)

Новость на русском →
Субота 23 липня 2022 09:43
40-річна Брітні Спірс шокувала фанатів, опублікувавши 11 "оголеньок" за годину (фото) Фото: Брітні Спірс продовжує дивувати (Instagram)
Автор: Людмила Жукова

40-річна Брітні Спірс приголомшила шанувальників після того, як вона опублікувала в Instagram 11 оголених фото в різних позах.

Співачку хіта Toxic можна було побачити в декількох позах, на ній були лише крихітні стрінги.

Що постила співачка

В одному з постів Брітні прикрила груди руками, лежачи на боці на ліжку свого готелю в Лондоні.

На деяких фотографіях, якими поділилася співачка, Брітні лежить на животі і пристрасно дивиться в камеру.

Шанувальники поп-зірки в коментарях дуже занепокоїлися її душевним станом, адже вона нещодавно знову вийшла заміж і повинна була "трохи вгамуватися".

Шанувальники не зрозуміли сенсу

Вірні шанувальники абсолютно не зрозуміли задумки Брітні. Деякі написали, що вона виглядає заплаканою, інші були здивовані, навіщо публікувати 11 нюдових знімків за годину, намагаючись привернути до себе увагу.

Відзначимо, що аудиторія Спірс задоволена велика, майже 48 мільйонів передплатників.

До речі, Брітні ще до нового чоловіка Сема Асгарі влаштовувала переполох в мережі. Вона дуже часто танцювала латиноамериканські танці на камеру, при цьому дуже дивно рухаючись. Багато фанатів ще тоді запідозрили, що з Брітні щось не так.

40-річна Брітні Спірс шокувала фанатів, опублікувавши 11 &quot;оголеньок&quot; за годину (фото)40-річна Брітні Спірс шокувала фанатів, опублікувавши 11 &quot;оголеньок&quot; за годину (фото)40-річна Брітні Спірс шокувала фанатів, опублікувавши 11 &quot;оголеньок&quot; за годину (фото)Брітні Спірс опублікувала для фанатів оголені фото (Instagram)

Як ми раніше писали, Брітні Спірс вийшла заміж. Дивіться фото з весілля, яку хотів зірвати її колишній.

Раніше ми писали, що Брітні Спірс отримає 15 мільйонів за випуск книги про своє життя.

Також нещодавно Брітні Спірс розповіла, як виглядати молодше на 10 років

Читайте РБК-Україна в Google News
Брітні Спірс
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя