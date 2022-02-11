ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

48-річна Руслана відкрито висловилася про спроби завагітніти: "природа не дасть"

Новость на русском →
П'ятниця 11 лютого 2022 11:49
48-річна Руслана відкрито висловилася про спроби завагітніти: "природа не дасть" Руслана мріє стати мамою (Колаж РБК-Україна)
Автор: Ольвія Агаркова

Українська співачка Руслана (Руслана Лижичко) рідко говорить про особисте. Вона щаслива з чоловіком, продюсером Олександром Ксенофонтовим, займається улюбленою справою, підтримує екологічний рух, але для повного щастя артистці не вистачає тільки малюка.

Минулого року зірка публічно заговорила про бажання стати мамою, а в програмі ЖВЛ розповіла, як чоловік відреагував на її одкровення. Коханий-продюсер був не в захваті, що дружина винесла їх проблему в публічну площину.

"Коли я йому сказала: "Саша, уявляєш ми з тобою так хочемо, просто у нас не виходило, по-всякому". І виснаженість організму сильна. Якщо ти дуже виснажений, тобі природа не дасть завагітніти. Вона розуміє, що у тебе немає того потенціалу, який потрібен для дитини", - відверто висловилася Руслана.

Також співачка дала пораду дівчатам, які, як і вона, бажають завести малюка.

"Я б хотіла поділитися одним секретом, якщо дівчата там захочуть йти на ЕКО протоколи, або інші якісь моменти, - головне сказати собі, що я хочу дитину", - поділилася Руслана.

Співачка розглядає усиновлення

До слова, Руслана зізнавалася, що серйозно замислювалася про усиновлення. Про таке сміливе і відповідальне рішення рік тому вона розповіла в інтерв'ю Олесі Бацман.

На думку про усиновлення малюка зіркову пару наштовхнули трагічні події на Донбасі, де в результаті військових дій залишилося чимало дітей-сиріт.

48-річна Руслана відкрито висловилася про спроби завагітніти: &quot;природа не дасть&quot;

Руслана дуже хоче пізнати радість материнства (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Тоді виконавиця "Диких танців" зазначила, що спочатку хоче спробувати самостійно народити дитину і не залишає спроб, а вже потім думати про прийомного сина чи доньку.

Батьки Руслани давно стурбовані питанням про онуків. Вони побоювалися, що в пріоритеті у дочки буде кар'єра, але співака запевняє, що головне для неї – сім'я. Олександр теж багато років мріє стати батьком, а Руслана тільки "за".

"Наше бурхливе життя не дозволяло підійти до цього періоду. І зараз, незважаючи ні на що, скільки б не було попереду проєктів або бурхливих подій, я озвучила, що дійсно хочу мати дитину", - висловилася тоді про материнство артистка.

Нагадаємо, що 39-леняя Пріянка Чопра стала мамою завдяки сурогатному материнству.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслана Лыжичко Шоу-бізнес
LITE
"Зроблю щасливою себе": Кім Кардашьян дала інтерв'ю для Vogue
"Зроблю щасливою себе": Кім Кардашьян дала інтерв'ю для Vogue