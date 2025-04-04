5 модных трюков, которые поднимают самооценку: проверено имиджмейкером

Носи то, что любишь, и что подходит

"Одежда несомненно влияет на нашу самооценку и настроение. Когда мы носим то, что нам подходит и что мы любим, это придает уверенности, а это, в свою очередь, сказывается на нашем поведении и восприятии себя. Правильный образ может поднять настроение, сделать день более продуктивным, а иногда даже помочь справиться с трудными ситуациями", - отмечает имиджмейкер.

Важно, чтобы одежда подчеркивала ваши сильные стороны. Например:

если вам нравится ваша фигура, выбирайте одежду, которая облегает силуэт

если хотите скрыть определенные части тела, отдавайте предпочтение свободным фасонам или используйте многослойность, чтобы создать гармоничный образ.



Одежда должна подходить (фото: instagram.com/sylviemus_)

Базовые вещи - ваш стильный фундамент

Важно иметь в гардеробе базовые вещи, которые всегда будут выглядеть стильно и в которых вам комфортно. Классические джинсы, белая рубашка, черный жакет - это вещи, которые всегда выглядят эффектно. Они легко комбинируются и создают ощущение организованности. А значит - меньше стресса с утра и больше уверенности.

И, конечно, аксессуары - маленькие детали, которые добавляют образу завершенности и подчеркивают ваш вкус.

Также экспериментируйте с цветами, чтобы увидеть, какие из них дают вам ощущение уверенности.

черный - создает впечатление элегантности и серьезности

- создает впечатление элегантности и серьезности красный - повышает энергию, ассоциируется с уверенностью и эмоциями

- повышает энергию, ассоциируется с уверенностью и эмоциями белый - ассоциируется с чистотой и спокойствием, придает ощущение легкости

- ассоциируется с чистотой и спокойствием, придает ощущение легкости синий - успокаивает и вызывает доверие

- успокаивает и вызывает доверие зеленый - символизирует баланс и гармонию.

Базовая одежда на каждый день (коллаж: РБК-Украина)

Комфорт равен уверенности

Ключ к уверенности - это комфорт. Выбирайте одежду, в которой вам удобно и которая позволяет вам двигаться естественно. Если вы чувствуете дискомфорт в определенной одежде, это может негативно влиять на вашу самооценку.



Одежда должна быть комфортной (фото: instagram.com/kristincabat)

Создание капсульного гардероба

Имея базовые, универсальные вещи, сочетающиеся между собой, вы сможете создавать множество вариантов образов, не тратя много времени на выбор одежды. Это даст вам ощущение организованности и позволит сосредоточиться на важных вещах вместо того, чтобы переживать, что надеть.



Капсульный гардероб - основа стиля (фото: instagram.com/kimturkington_)

Стиль - это про тебя, а не про тренды

Ваша индивидуальность важна. Если вы чувствуете, что определенные вещи отражают вашу личность или стиль жизни, носите их с удовольствием. Это может быть аксессуар или цветовая комбинация, которая вам близка. Ваша уверенность растет, когда вы не пытаетесь соответствовать чьему-то стандарту, а проявляете свой собственный стиль.



Важно, чтобы одежда подчеркивала вашу индивидуальность (фото: instagram.com/anoukyve)