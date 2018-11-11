50 копійок за кілограм: в Україні ціна на яблука досягла мінімуму

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Фермерам дешевше залишити яблука гнити, ніж продавати по закупівельній вартості

Фермери скаржаться, що навіть небувалий врожай може приносити великі збитки. Власники яблучних садів зібрали сотні тисяч тонн яблук, і ще чимало залишилося гнити на землі. Через надвиробництво продукту ціни на закупівлю знизилися, а от дохід фермерів не виріс. Про це розповідає ТСН.

У листопаді на Дніпропетровщині яблукопад: щедрий урожай перетворився в збиток в десятках фермерських господарств.

"Уявляєте? Цілий рік працював, працював, працював і тепер проблема: дівати нікуди", - скаржиться фермер.

Фермери нарікають, що яблука просто лежать на землі і гниють, бо їх збирати дорожче, ніж продавати. У фермера серце розривається, тому що в його садах вродило більше 100 тонн яблук, закупівельні ціни в кілька разів менше, ніж у минулому році.

"У нас господарство невелике. Немає сховища, щоб взимку можна було за кращими цінами продати. От зняли – і на реалізацію. Звичайно, демпінг ціни. Десь 3-4 гривні ми продавали", - розповів Олександр Лапа.

Яблука на переробку скуповують по 50-70 копійок, однак фермерам це не вигідно: яблука потрібно ще зібрати і розсортувати, що обходиться дорожче.

"Возять концентрати, наші діти п'ють концентрований сік. А своє не можемо переробити – даємо голландцеві, даємо поляку роботу. Він все своє переробляє, його людям даємо роботу", - нарікають фермери.

У безвиході з непотрібними яблуками виявилися виробники з усієї області. Лише 2% від усього врожаю зміг продати Петро Ляхович, а залишилося ще близько 200 тонн.

"Скільки втрат, скільки праці! А заробітка зовсім мало! Люди, які закуповують, викручують нам руки. Цей перекупник, який у нас бере яблука, він має набагато більший заробіток, ніж я, вирощуючи це яблуко", - нарікає фермер.

Продавати врожай за кордон дрібні фермери також виявилися не готовими, тому що партії для експорту занадто малі або немає потрібних сертифікатів.

"Це наших зарубіжних партнерів не цікавить. Їм треба оптові партії, великі. Я думаю, що перспектива за створенням кооперації", — розповів голова асоціації фермерів Дніпропетровщини Анатолій Гайворонський.

Аналітики ж пояснюють, що обвал цін – це нормальна реакція ринку на перевиробництво.

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Відео: (video.rbc.ua)