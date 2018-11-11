50 копеек за килограмм: в Украине цена на яблоки достигла минимума

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Фермерам дешевле оставить яблоки гнить, чем продавать по закупочной стоимости

Фермеры жалуются, что даже небывалый урожай может приносить большие убытки. Владельцы яблочных садов собрали сотни тысяч тонн яблок, и еще немало осталось гнить на земле. Из-за перепроизводства продукта цены на закупку снизились, а вот доход фермеров не вырос. Об этом рассказывает ТСН.

В ноябре на Днепропетровщине яблокопад: щедрый урожай превратился в убыток в десятках фермерских хозяйств.

"Представляете? Целый год работал, работал, работал – и теперь проблема: девать некуда", - жалуется фермер.

Фермеры сетуют, что яблоки просто лежат на земле и гниют, потому что их собирать дороже, чем продавать. У фермера сердце разрывается, потому что в его садах уродилось более 100 тонн яблок, закупочные цены в несколько раз меньше, чем в прошлом году.

"У нас хозяйство небольшое. Нет хранилища, чтобы зимой можно было по лучшим ценам продать. Вот сняли – и на реализацию. Конечно, демпинг цены. Где-то 3-4 гривны мы продавали", - рассказал Александр Лапа.

Яблоки на переработку скупают по 50-70 копеек, однако фермерам это не выгодно: яблоки нужно еще собрать и рассортировать, что обходится дороже.

"Возят концентраты, наши дети пьют концентрированный сок. А свое не можем переработать – даем голландцу, даем поляку работу. Он свое все переделывает, его людям даем работу", - сетуют фермеры.

В безысходности с ненужными яблоками оказались производители по всей области. Лишь 2% от всего урожая смог продать Петр Ляхович, а осталось еще около 200 тонн.

"Сколько потерь, сколько труда! А зарабока совсем мало! Люди, которые закупают, нам выкручивают руки. Этот перекупщик, который у нас берет яблоки, он имеет гораздо больший заработок, чем я, выращивая это яблоко", - сетует фермер.

Продавать урожай за рубеж мелкие фермеры также оказались не готовыми, потому что партии для экспорта слишком малы или нет нужных сертификатов.

"Это наших зарубежных партнеров не интересует. Им надо оптовые партии, большие. Я думаю, что перспектива за созданием кооперации", — рассказал председатель ассоциации фермеров Днепропетровщины Анатолий Гайворонский.

Аналитики же объясняют, что обвал цен – это нормальная реакция рынка на перепроизводство.

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Видео: (video.rbc.ua)