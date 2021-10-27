600 дітей-моделей взяли участь у п'ятому ювілейному Junior Fashion Week

Стартував Junior Fashion Week з показу національних костюмів БЕРЕГИНЯ, а також брендів YesKids, GufoKids, Martusya і колаборації Ніколь Лебединської та Arlen Boss.

Грандіозним відкриттям став інклюзивний показ-шоу дизайнера Олексія Залевського, який презентував колекцію ZALEVSKIY "НЕЗАЛЕЖНІ". На подіум вийшли 30 моделей від 1 до 30 років. Колекцію представили більше ніж 30 облич незалежності.

"За 30 років незалежності в Україні виросло ціле покоління нових, незалежних людей. Всі вони - різні, але поєднанні однією рисою – вони можуть бути вільними, розвиватись та досягати своїх цілей в нашій країні. Моя колекція про різноманітність та водночас про спільний культурний код, який може стати орієнтиром для молодих людей", - прокоментував Олексій Залевський свою колекцію.

Серед моделей показу - чемпіонка Європи з художньої гімнастки Валерія Юзьвяк, 22 роки, що завершила кар’єру через онкологічну хворобу, але не полишила боротьбу за життя; 7-річний одеський шахіст Максим Криштофор, який народився передчасно з екстремально низькою вагою, а вже у 13 років став юним гросмейстером та шаховим генієм; 12-річна Анна Михайлова, дівчина із синдромом Дауна, що навчається в звичайній школі і займається жіночим футболом; Анастасія Опанасенко, 12 років, абсолютна чемпіонка України з художньої гімнастики, чемпіонка міжнародних конкурсів, що з 3-х років бореться з алопецією, патологічним випадінням волосся; 14-річна балерина Софія Науменко, учениця Київського хореографічного коледжу, лауреат численних європейських та українських конкурсів; 15-річний Матвій Яскевич, що позбавлений зору з народження та має аутизм; 21-річний Павло Хоньків, який попри ДЦП, активно займається плаванням; Вероніка Дідусенко, Міс Україна 2018, модель, мама, активістка в області захисту прав жінок; акторка та телеведуча денного шоу "Твій день" на "1+1" Стася Ровінська; супер фіналістка шоу “Співають всі” Дарія Ковтун (ODARA), яка досягла рекордної кількості переглядів відео виступів та народну любов публіки та багато інших.

"Мій показ - інклюзивний. Частина моделей долає різні діагнози, але не здаються. Я хочу аби такі люди були видимими в нашому суспільстві. Їхнє повноправне місце є серед звичайних людей, в школах, на робочих місцях, в театрах і на подіумах", - додав Олексій Залевський.

Залевський виступив водночас і постановником свого шоу, відтак глядачів чекало епатажне та яскраве шоу - що є "візитівкою" бренду ZALEVSKIY. Музичний супровід до дефіле від композитора та музиканта Євгена Хмари.

У другий день заходу відбулись покази Style Story Kids у супроводі Анни Трінчер, Natalia Potockaya, Generation A, Mаin People and Original Marines, Purity, Nebesite, SeeArsi, Світлани Фуголь та Dirk Bikkembergs. На подіум вперше вийшли Влад Яма з сім’єю та Анатолій Анатоліч. Закрився другий день виступом групи Kalush.

У третій день заходу відбулись покази John Richmond, Vladira, Liora Bay, Elsa, By Vel та бренду Choupette за участю дітей Камалії. Завершився ювілейний Junior Fashion Week показом-шоу нової спортивної колекції від неперевершеної Вікторії Грейс та магічним перфомансом від DakhaBrakha.

"Загалом на подіум вийшли 600 дітей-моделей, більше 20-ти українських та іноземних дизайнерів, в тому числі молодих, була представлена дитяча мода haute couture, вечірня, повсякденний та спортивний одяг, кращі бутіки. В цьому році до нас приєдналися наші відомі українські дизайнери Олексій Залевський та Вікторія Грейс. Мені дуже було приємно!" - розповіла організаторка Junior Fashion Week Наталія Коваленко.

Партнерами заходу стали: Корисна Кондитерська, Vodorod, LoraShen та 96group.

Ведучими заходу традиційно стали: Григорій Решетник та Марися Горобець.

Особлива подяка медіа-партнерам заходу: журнали Ukrainian People, Touch, Cosmolady, NOVA kids, TV-Парк, Woman magazine, Tелегид, Podium real, Журнал каталог моделей "GLYANEC", інтернет-видання bestin.ua, tochka.net, Lemonade, Обозреватель, Lucky Ukraine та studioofmydreams.

Захід пройшов з дотриманням всіх карантинних норм. Всі відвідувачі могли здати експрес-тест на коронавірус або пред’явити довідки про вакцинацію.