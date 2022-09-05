7 кращих подкастів українською, які треба слухати вже зараз

Можна припустити, що сьогодні українські подкасти мають нагоду розширювати свою аудиторію, бо дають якісну та кількісну пропозицію на запити не лише постійних, а й нових слухачів, які перебувають у пошуку українського контенту.

Після початку повномасштабного вторгнення подкастинг в Україні не припинив свою діяльність. Ба більше, низка авторів зреагувала на події блискавично - з’явилися новинні подкасти про війну, подкасти-свідчення, аналітика, а також історичний та освітній контент, який охоплював сучасні події, але розглядав їх з погляду історичних передумов. Водночас подкастери відновили створення нових епізодів і подкастів про те, з чого складається звичне життя - психологія, хобі, здоров’я, книжки, адже потреби слухача залишилися.

Щоб детальніше ознайомитися з тим, що зараз слухають українці, Styler і MEGOGO підготували добірку найпопулярніших подкастів на сервісі з 24 лютого. Серед них подкасти про спорт, історію, кіно, війну та інші.

Подкаст про історію радянських масових депортацій із західних областей України у 1944-1953 роках. Що пам’ятають ті, кого позбавили рідних домівок та у товарних вагонах вивезли до Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії? Це спогади про те, як люди долали холод і голод, здобували освіту, зберігали свої традиції та врешті поверталися додому. Подкаст створено громадською організацією "Після тиші" на замовлення Суспільного.

Подкаст про український та світовий футбол, який запустився 2020 року. У ньому автори детально розбирають усі яскраві матчі та події зі спорту #1, а також діляться топовими новинами у футбольному світі.

Проєкт, який зʼявився у перші дні повномасштабного вторгнення. Майже 400 епізодів, присвячених війні в Україні. Перевірена інформація, коментарі експертів та інші важливі факти про військову агресію рф.

Аудіоказки від Суспільного відтепер у подкастах. Проєкт подарує дітям магічні історії про те, чому кенгуру стрибає, а кіт вмивається по обіді? Коли з'явилось могутнє дерево баобаб, а лис вовку масло показав? Про все це можна дізнатися з найкращих казок народів світу.

Історично-музичний експеримент Ярослава Грицака та The Ukrainians. Це одночасно подкаст-екскурс та подкаст-ностальгія. Історик Ярослав Грицак познайомить вас зі знаковою західною музикою 1960х-1980х, що надихала на зміни.

Рекап тижня від медіа про кіно та комікси Vertigo. Гучні премʼєри, обговорення нових фільмів та серіалів, новини кіноіндустрії та багато іншого від редакторів видання.

Авторський подкаст Кріс Косик та Діми Малєєва. Розмови двох не експертів про все, що цікаво і незрозуміло. Перелік тем дуже різноманітний: розмови про рекламу, український YouTube, пропаганду, події у світі, правила спілкування в інтернеті і навіть про смерть.

Додамо, що цього року MEGOGO вдруге проводить аудіопремію для подкастерів "Слушно". Наразі триває перший етап премії: автори подкастів подають заявки на участь. Для цього необхідно заповнити форму для участі на сайті премії до 7 вересня.