7 причин відвідати виступ The Chemical Brothers в Києві

The Chemical Brothers (фото: соцмережі)

Чому не можна пропустити концерт The Chemical Brothers у столиці України - розповідає Саша Варениця

15 червня у Києві відбудеться знакова подія для усіх прихильників електронної музики. У великому просторі МВЦ масштабне шоу представить культовий британський дует The Chemical Brothers. Зовсім недавно "брати" відправилися в світовий тур за мотивами свого нового (дев'ятого) альбому "No Geography". Нове шоу дуету називають одним з кращих електронних лайвів світу на поточний момент. Побачити його на власні очі поспішають у всіх столицях планети – від Лондона до Токіо. Київ – на черзі! В очікуванні яскравого дійства ми зібрали 7 головних причин, по яким побачити цю програму повинні і ми з вами.

Танцюристи

Перша причина – це трупа видатних танцюристів, які взяли участь у створенні шоу. Серед них Акрам Хан – чемпіон багатьох танцювальних баттлів (ви могли його бачити в кліпі "братів" на трек "Galvanize") і Аміт Лахав – художній керівник Театру Гекко. Для треків з живої програми вони поставили неймовірну хореографію – мікс концептуального контемпу, акробатики, брейкданса і стріт-фанку. З допомогою CGI ефектів Акрам Хан перетворюється на рухливу хмару світних точок. А трупа Аміта Лахава танцює на гігантському екрані в неймовірних об'ємних костюмах від Кейт Табор.

The Chemical Brothers

Гігантський екран

Самі учасники The Chemical Brothers – Ед Сімонс і Тім Роулендс зізнаються, що не хочуть бути в центрі уваги на своїх виступах. З іншого боку, чисто технічно вони не можуть возити з собою одного вокаліста. У їх програмі сингли, записані спільно з десятками дуже різних відомих виконавців, чиї голоси не сплутаєш з іншими. Тому роль негласного фронтмена на шоу "братів" виконує гігантський екран за сценою. Примітно, що на екрані йде не графіка або віджеїнг, а попередньо зняті міні-фільми – спеціально під кожен трек. Фактично ви дивитеся німе кіно прямо під час концерту. У цих фільмах – безліч символів, смислових ребусів і відсилань, розбирати які – окреме задоволення.

The Chemical Brothers

Роботи

The Chemical Brothers люблять дивувати публіку несподіваними сюрпризами! Іноді вони спускають на публіку десятки величезних надувних куль або влаштовують світлодимову завісу з допомогою хейзера, лазерів і туману. Але найяскравіший елемент їх шоу – роботи велетенського розміру. Вони перевальцем ходять по сцені і стріляють в натовп променями червоних лазерів з очей. Самі роботи - в ретро-стилі - немов з сцай-фай коміксів 50-х. Що тільки додає їм особливого суцільнометалевого шарму!

The Chemical Brothers

Постановка

За постановку шоу The Chemical Brothers ось вже 25 років відповідає творчий дует режисера Адама Світа та інженера Маркуса Лайала. З "братами" у них вже свій відпрацьований метод. Адам і Маркус отримують нові треки задовго до релізу альбому і думають над образами для екранізації кожної композиції. Після вони з'єднують треки у програмі в єдине концептуальне шоу за типом театральної постановки. Виходить, вся програма пов'язана єдиною сюжетною аркою, за якою цікаво стежити. Шоу за мотивами нового альбому "No Geography" в цьому сенсі не стало винятком.

Світ

Простір з боків екрану і на передній частині сцени обладнано безліччю світлових приладів. Команда техніків з 20 людей, яка їздить в турі з "братами", проектує конструкції, на які закріплюються 70 стробоскопів, 24 лазера і 50 спрямованих джерел світла від MegaPointe. Режими для світла програмуються заздалегідь. Їх пишуть протягом цілого місяця. Втім, і це ще не все. The Chemical Brothers люблять імпровізувати на сцені. Тому світлотехнікам доводиться перенастроювати світлові прилади в режимі реального часу. У кінцевому рахунку, глядач бачить відмінну картинку, в якій буквально кожна нота і кожен звук синхронізовані з спалахом світла або зміною колірної гами.

The Chemical Brothers - Free Yourself

Синтезатори

У процесі запису нового альбому The Chemical Brothers вирішили повернутися до витоків і дістали з архівів ті синтезатори, на яких вони створювали свої перші альбоми в середині 90-х. Для цього вони фактично обладнали студію всередині студії з вінтажними девайсами. А після цього перемістили її на сцену для No Geography Tour. Дует намагається по можливості уникати використання плейбека і наперед записаних доріжок. Велика частина звуків відтворюється наживо. Для цього The Chemical Brothers доводиться возити з собою величезну кількість синтезаторів і контролерів. Їх концертний сетап важить понад 250 кг (!). І це в епоху, коли більшість діджеїв гастролюють з флешкою і навушниками. Втім, вони знають, що роблять! Будьте впевнені – у плані звуку живі шоу проекту знаходяться на гранично високому рівні.

The Chemical Brothers - Got To Keep On

Новий альбом

Нарешті, власне музика! У квітні поточного року The Chemical Brothers представили альбом "No Geography", виходу якого передувала низка захоплюючих, резонансних кліпів. Це перший повноформатний реліз дуету за останні без малого п'ять років. Фанати чекали досить довго, але очікування виправдалися сповна! Новий альбом називають одним з кращих в багатій дискографії дуету. А сингли "MAH", "Got to Keep On" і "Free Yourself" вже зараз можна сміливо вносити до умовного golden hits проекту. Навколо цих яскравих номерів побудовано оновлене шоу дуету, чекати якого залишилося зовсім недовго!

Раніше ми писали про найкращі концерти червня, які пройдуть в Києві.