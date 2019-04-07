80% смертей можна уникнути: Супрун розповіла, як зберегти здоров'я

Супрун розповіла головне про здоров'я людини (фото: РБК-Україна)

Супрун розповіла головне про здоров'я людини

Супрун розповіла головне про здоров'я людини та які фактори впливають на нього. В. о. міністра охорони здоров'я України написала про це 7 квітня, коли святкується Всесвітній день здоров'я у своєму Facebook.

Уляна Супрун виділила 7 основних факторів, які впливають на здоров'я людини.

Харчування

В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що харчування є основою здоров'я.

"В сучасному темпі життя дотримуватися здорової дієти непросто, але вкрай необхідно, якщо хочете зменшити ризики захворіти на серцево-судинні хвороби, діабет 2 типу і деякі види раку. Щоб жити довго і здорово, треба зменшити в раціоні, принаймні, булочки, цукор, сіль і ковбасу. Не забувайте пити воду! І докладніше читайте поради про здорове харчування", - вважає Супрун.

Супрун розповіла головне про здоров'я людини (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фізична активність

Сидячий спосіб життя украй шкідливий для здоров'я в цілому. Супрун зазначає, що страждає не тільки спина, але навіть метаболізм.

"Коли ми сидимо і при цьому не рухаємося, організм буквально "вимикається". Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск і послаблює м'язи і кістки. Все це разом має негативні наслідки для здоров'я — від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів. Обіцяйте собі більше рухатися, адже будь-яка активність краще, ніж її відсутність! Тут поради, як саме забезпечити достатню фізичну активність", - зазначає чиновник.

Супрун розповіла головне про здоров'я людини (ілюстративне фото: pixabay.com)

Відмова від шкідливих звичок

Уляна Супрун також нагадала, що алкогольна та наркотична залежності, а також куріння може викликати серйозні захворювання.

"Ви ж знаєте, що безпечної дози алкоголю не існує? А люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше отримують рак легенів або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять. Просто вирішіть відмовитися від цього, бо ви того варті", - сказала вона.

Вакцинація

Основа імунітету до небезпечних вірусів – вакцинація, нагадує чиновниця.

"Навіть здорове харчування, спорт і відсутність шкідливих звичок не вбереже від інфекційних хвороб, якщо у вас немає до них імунітету. Для цього існує вакцинація. даними ВООЗ вакцинація запобігає від 2 до 3 мільйонів смертей щорічно. Ще 1,5 мільйонів смертей можна було б уникнути, якщо поліпшити охоплення вакцинацією. Щеплення потрібні і дітям, і дорослим. Вакцини, що входять в національний календар щеплень, обов'язково треба робити в Україні. Вони закуповуються за кошти платників податків і надаються безоплатно", - інформує Супрун.

Профілактичні обстеження

В. о. міністра охорони здоров'я України вважає, що своєчасні обстеження допомагають більш ефективно вилікувати захворювання.

"80% смертей в Україні викликають захворювання, які викликає образ життя людини і пізній початок лікування. Це рак, діабет і серцево-судинні хвороби. Регулярні огляди у лікаря — один із способів захистити себе і свою сім'ю. Тут перелік профілактичних обстежень, які можна пройти безоплатно у вашого лікаря. Деякі з них необхідні всім, лише деякі з факторів ризику", - вважає вона.

Обрати свого лікаря

Щоб вчасно почати лікування, згідно з новою медичною реформою, важливо обрати свого лікаря.

"Понад 27 мільйонів українців вже обрали своїх лікарів. Якщо ви ще не маєте свого лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря) – виберіть його. Це ваша гарантія кваліфікованої консультації з більшості питань, що стосуються здоров'я. Знайти сімейного лікаря, найближчу амбулаторію до роботи чи дому, можна з допомогою електронної карти", - зазначила чиновниця.

Знати свої права в системі охорони здоров'я

Кожен пацієнт має свої права, які жоден лікар не має права порушувати. Тут перелік прав пацієнтів в системі охорони здоров'я та інструментів, які, при необхідності, допоможуть відновити справедливість.

Нагадаємо, що раніше Супрун розповіла, коли українці зможуть проходити безкоштовні тести на рак.

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