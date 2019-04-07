80% смертей можно избежать: Супрун рассказала, как сохранить здоровье

Супрун рассказала главное о здоровье человека (фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала главное о здоровье человека

Супрун рассказала главное о здоровье человека и какие факторы влияют на него. И. о. министра здравоохранения Украины написала об этом 7 апреля, когда празднуется Всемирный день здоровья в своем Facebook.

Уляна Супрун выделила 7 основополагающих факторов, которые влияют на здоровье человека.

Питание

И. о. министра здравоохранения считает, что питание является основой здоровья.

"В современном темпе жизни придерживаться здоровой диеты непросто, но крайне необходимо, если хотите уменьшить риски заболеть сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа и некоторые виды рака. Чтобы жить долго и здорово, уменьшите в рационе, по крайней мере, булочки, сахар, соль и колбасу. Не забывайте пить воду! И почитайте подробно эти советы о здоровом питании", - считает Супрун.

Супрун рассказала главное о здоровье человека (иллюстративное фото: pixabay.com)

Физическая активность

Сидячий образ жизни крайне вреден для здоровья в целом. Супрун отмечает, что страдает не только спина, но даже метаболизм.

"Когда мы много сидим и при этом не двигаемся, организм буквально “выключается”. Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Все это вместе имеет негативные последствия для здоровья — от появления избыточного веса до серьезных болезней внутренних органов. Обещайте себе больше двигаться, ведь любая активность лучше, чем ее отсутствие! Здесь советы, как именно обеспечить достаточную физическую активность", - отмечает чиновница.

Супрун рассказала главное о здоровье человека (иллюстративное фото: pixabay.com)

Отказ от вредных привычек

Уляна Супрун также напомнила, что алкогольная и наркотическая зависимости, а также курение могут вызывать серьезные заболевания.

"Вы же знаете, что безопасной дозы алкоголя не существует? А люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще получают рак легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят. Просто решитесь отказаться от этого, потому что вы того достойны", - подметила она.

Вакцинация

Основа иммунитета к опасным вирусам – вакцинация, напоминает чиновница.

"Даже здоровое питание, спорт и отсутствие вредных привычек не убережет от инфекционных болезней, если у вас нет к ним иммунитета. Для этого существует вакцинация. По данным ВОЗ вакцинация предотвращает от 2 до 3 миллионов смертей ежегодно. Еще 1,5 миллионов смертей можно было бы избежать, если улучшить охват вакцинацией. Прививки нужны и детям, и взрослым. Вакцины, входящие в национальный календарь прививок, обязательно надо делать в Украине. Они закупаются за средства налогоплательщиков и предоставляются безвозмездно", - информирует Супрун.

Профилактические обследования

И. о. министра здравоохранения Украины считает, что своевременные обследования помогают более эффективно вылечить заболевание.

"80% смертей в Украине вызывают заболевания, которые вызывает образ жизни человека и позднее начало лечения. Это рак, диабет и сердечно-сосудистые болезни. Регулярные осмотры у вашего врача — один из способов защитить себя и свою семью. Здесь перечень профилактических обследований, которые можно пройти безвозмездно у вашего врача. Некоторые из них необходимы всем, некоторые лишь по факторам риска", - считает она.

Выбрать своего врача

Чтобы вовремя начать лечение, согласно новой медицинской реформе, важно выбрать своего врача.

"Более 27 миллионов украинцев уже выбрали своих врачей. Если вы еще не имеете своего врача (терапевта, педиатра или семейного врача) – выберите его. Это ваша гарантия квалифицированной консультации по большинству вопросов, касающихся здоровья. Найти семейного врача, ближайшую амбулаторию к работе или дому, можно с помощью электронной карты", - отметила чиновница.

Знать свои права в системе здравоохранения

Каждый пациент имеет свои права, которые ни один врач не имеет права нарушать. Здесь перечень прав пациентов в системе здравоохранения и инструментов, которые, при необходимости, помогут восстановить справедливость.

Напомним, что ранее Супрун рассказала, когда украинцы смогут проходить бесплатные тесты на рак.

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