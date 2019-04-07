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80% смертей можна уникнути: Супрун розповіла, як зберегти здоров'я


Супрун розповіла головне про здоров'я людини

Супрун розповіла головне про здоров'я людини та які фактори впливають на нього. В. о. міністра охорони здоров'я України написала про це 7 квітня, коли святкується Всесвітній день здоров'я у своєму Facebook.

Уляна Супрун виділила 7 основних факторів, які впливають на здоров'я людини.

Харчування

В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що харчування є основою здоров'я.

"В сучасному темпі життя дотримуватися здорової дієти непросто, але вкрай необхідно, якщо хочете зменшити ризики захворіти на серцево-судинні хвороби, діабет 2 типу і деякі види раку. Щоб жити довго і здорово, треба зменшити в раціоні, принаймні, булочки, цукор, сіль і ковбасу. Не забувайте пити воду! І докладніше читайте поради про здорове харчування", - вважає Супрун.

Супрун розповіла головне про здоров'я людини (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фізична активність

Сидячий спосіб життя украй шкідливий для здоров'я в цілому. Супрун зазначає, що страждає не тільки спина, але навіть метаболізм.

"Коли ми сидимо і при цьому не рухаємося, організм буквально "вимикається". Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск і послаблює м'язи і кістки. Все це разом має негативні наслідки для здоров'я — від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів. Обіцяйте собі більше рухатися, адже будь-яка активність краще, ніж її відсутність! Тут поради, як саме забезпечити достатню фізичну активність", - зазначає чиновник.

Супрун розповіла головне про здоров'я людини (ілюстративне фото: pixabay.com)

Відмова від шкідливих звичок

Уляна Супрун також нагадала, що алкогольна та наркотична залежності, а також куріння може викликати серйозні захворювання.

"Ви ж знаєте, що безпечної дози алкоголю не існує? А люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше отримують рак легенів або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять. Просто вирішіть відмовитися від цього, бо ви того варті", - сказала вона.

Вакцинація

Основа імунітету до небезпечних вірусів – вакцинація, нагадує чиновниця.

"Навіть здорове харчування, спорт і відсутність шкідливих звичок не вбереже від інфекційних хвороб, якщо у вас немає до них імунітету. Для цього існує вакцинація. даними ВООЗ вакцинація запобігає від 2 до 3 мільйонів смертей щорічно. Ще 1,5 мільйонів смертей можна було б уникнути, якщо поліпшити охоплення вакцинацією. Щеплення потрібні і дітям, і дорослим. Вакцини, що входять в національний календар щеплень, обов'язково треба робити в Україні. Вони закуповуються за кошти платників податків і надаються безоплатно", - інформує Супрун.

Профілактичні обстеження

В. о. міністра охорони здоров'я України вважає, що своєчасні обстеження допомагають більш ефективно вилікувати захворювання.

"80% смертей в Україні викликають захворювання, які викликає образ життя людини і пізній початок лікування. Це рак, діабет і серцево-судинні хвороби. Регулярні огляди у лікаря — один із способів захистити себе і свою сім'ю. Тут перелік профілактичних обстежень, які можна пройти безоплатно у вашого лікаря. Деякі з них необхідні всім, лише деякі з факторів ризику", - вважає вона.

Обрати свого лікаря

Щоб вчасно почати лікування, згідно з новою медичною реформою, важливо обрати свого лікаря.

"Понад 27 мільйонів українців вже обрали своїх лікарів. Якщо ви ще не маєте свого лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря) – виберіть його. Це ваша гарантія кваліфікованої консультації з більшості питань, що стосуються здоров'я. Знайти сімейного лікаря, найближчу амбулаторію до роботи чи дому, можна з допомогою електронної карти", - зазначила чиновниця.

Знати свої права в системі охорони здоров'я

Кожен пацієнт має свої права, які жоден лікар не має права порушувати. Тут перелік прав пацієнтів в системі охорони здоров'я та інструментів, які, при необхідності, допоможуть відновити справедливість.

Нагадаємо, що раніше Супрун розповіла, коли українці зможуть проходити безкоштовні тести на рак.

Також ми писали, що буде з медициною після виборів.

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