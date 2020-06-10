81-річний Омельченко знову хоче стати мером Києва. А Гордон - не хоче

Колишній мер Києва 81-річний Олександр Омельченко не проти знову поборотися за крісло градоначальника столиці. Він анонсував свою участь у виборах, а також запропонував висунути кандидатуру скандальному журналістові Дмитру Гордону, але той відмовився.

Це сталося в ефірі каналу "Україна 24". Журналіст запитав Сан Санича, чи вірить він, що Віталій Кличко може програти вибори одному з кандидатів від партії "Слуга народу".

Омельченко зазначив, що хотів би бути об'єктивним і правдивим, тому не в образу правлячої партії, але їх успіх він не вірить.

"Ткаченко, Тищенко, Дубинський і Ляшко на своїх місцях. Кияни про них лише чули, але не знають. Бути чемпіоном світу з танців або по боксу - це прекрасно. Але керувати, управляти, передбачати, бути чутливим до людини, разом з ним посміхнутися, разом з ним сльозу пустити - це велика, державна, муніципальна, серйозна посада", - заявив Омельченко.

Також 81-річний Омельченко вважає, що Віталій Кличко може не отримати підтримку киян і програти вибори за крісло мера.

"Києву потрібен господар по душі і серцю. Господар. Це дуже серйозний пост, тут потрібна людина відповідальна", - сказав Омельченко.

Нагадаємо, що вибори в мери Києва пройдуть вже цієї осені, гонка збирається бути досить серйозною.

Як ми раніше писали, Гордон висловився про інтерв'ю з Гіркіним.