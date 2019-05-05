Активісти "Безсмертного полку" у футболках "ДНР" напали на українців Лісабоні

Фото: колаж РБК-Україна

Українці вийшли з плакатами про жертв сталінських репресій

Учасники акції "Безсмертний полк" напали на українців в Лісабоні, які вийшли з критичними плакатами про роль Стална в розв'язуванні Другої Світової війни, а також про численні жертви сталінського терору. Інцидент у столиці Португалії стався в неділю, 5 травня. Про це розповів голова спілки українців у Португалії Павло Садоха, а також опублікував у своєму Facebook відповідні фото і відео.

Він зазначив, що пропагандистську акцію провело російське посольство, Комуністична партія Португалії та супутні організацій лівого спрямування не дивлячись на попередження спілки українців в Португалії і на листи посла України в Португалії Інни Огнівець до муніципальної ради Лісабона, в яких йшлося про ймовірні провокації при проведенні заходу.

Садоха розповів, що представники української громади в Португалії дізналися з соціальних мереж про заплановану акцію і також вирішили взяти в ній участь, але з іншою метою. Вони принесли з собою антисталінські плакати та акцентували увагу на нинішній російській агресії проти України.

Як видно на одному зі знімків, на учаснику акції "Безсмертний полк" футболка із символікою терористичного угрупування "ДНР".

Фото: facebook.com/kozakxp

"Отож, з боку організаторів відбулася агресія проти українців. Були вирвані плакати, вирваний та розбитий телефон однієї українки та після акції був вчинений напад на автомобіль одного активіста української громади, якому на очах його однорічного внука розбили фару в автомобілі і він отримав декілька ударів бейсбольною бітою по тілу", - написав він.

Також Садоха наголосив, що сьогоднішня пропагандистська акція в Лісабоні вчергове довела справжній характер "Бесмертного полку", а саме: пропаганду агресії, етнічної ненависті та московського шовінізму".

Відео: facebook.com/kozakxp

Як повідомлялося, у 2018-му в Кривому Розі 9 травня на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-Міському районі виконали пісню авторства офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової про російських військових в Сирії.

Також ми писали про те, що в Харкові учасники проросійської акції "Безсмертний полк" заявили, що "Україна - штучно вигадана країна".

Додамо, що глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступає за те, щоб вихідний 9 травня перенести на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом з Європою. Також він зазначив, що активісти "Безсмертний полків" нерідко влаштовують всілякі проросійські провокації.