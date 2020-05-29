Акційні товари назад не приймають: як повернути товар, куплений в інтернеті

Будь-який непродовольчий товар, який був придбаний в інтернеті, можна повернути назад продавцеві. Останнім часом українці стали частіше купувати речі через інтернет і часто буває так, що річ відрізняється від тої, що була на картинках або покупець промахнувся з розміром.

Часто продавці відмовляються обміняти куплений товар або повернути гроші за те, покупець вже отримав і посилаються на те, що це акційний продукт. Як повернути товари, що не підійшли й отримати за них гроші, розповіли фахівці в сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

Вікторія замовила в одному з онлайн-магазинів акційну куртку, але замість неї поштою приїхала ковдра. Вона відправила товар назад, але магазин відмовив у поверненні коштів, посилаючись на те, що дівчина придбала товар по акції. Багато магазинів обумовлюють умови акції та пишуть, що такі товари не підлягають поверненню або обміну.

Дівчина звернулася в кіберполіцію і конфлікт з магазином вдалося залагодити, гроші їй повернули. Як пояснює адвокат Лаврентій Царук, будь-яку річ можна повернути продавцеві протягом 14 днів, якщо вона не підійшла. Магазини зобов'язані повернути за таку покупку гроші й не має значення, що написано на сайті продавця.

"Магазини, сайти, після того, як продали товар, вже зовсім не зацікавлені в тому, щоб повертатися до цієї купівлі. Вони вдаються до різних хитрощів. Пишуть на сайті в документах, що акційний товар поверненню не підлягає. Мовляв, нічого не приймемо назад. Потрібно зрозуміти, що все це є незаконним", - пояснив фахівець.

Якщо магазин відмовляється співпрацювати з покупцем і повертати гроші, то можна звернутися відразу в кілька інстанцій: кіберполіцію, Госпродпотребслужбу, захист прав споживачів або до суду.

Однак покупці повинні дотримуватися важливих правил:

Упакування товару повинно бути цілим, неушкодженим.

Повинні бути квитанція або чек, а також документ про переказ коштів за товар.

Сам товар повинен бути в нормальному стані.

Фахівці радять перед покупкою, щоб заощадити свої нерви та час, з'ясувати у продавця попередньо, чи не буде проблем з поверненням товару і почитати відгуки інших покупців.

Як повернути товар, куплений в інтернеті

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